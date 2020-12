Lucky Fish kończy rok pracowicie i z ambicjami zapowiada kolejne plany

- To rok pełen wysiłków, bardzo trudny dla wszystkich przedsiębiorców. My, jako producenci gotowych zestawów sushi oczywiście również to odczuliśmy. Udało nam się zrealizować założenia, które przyjęliśmy na 2020 rok – wprowadziliśmy na rynek kolejne nowości, między innymi sushi dla dzieci czy zestaw dla wegetarian, pozyskaliśmy owocną współpracę z kontrahentami w ramach ich marek własnych, ale w naszych podsumowaniach roku wyraźnie zaznaczyła się walka o naszych pracowników. Bardzo nam zależało, by spadki w koniunkturze nie musiały skutkować ze zwolnieniami. W Lucky Fish, gdzie wszystkie zestawy sushi tworzone są ręcznie, pracują wysoko wykwalifikowani ludzie. Przygotowanie ich i przeszkolenie to dla obu stron spory wysiłek. Świętowaliśmy dziesięciolecie firmy, nie chcieliśmy być zmuszeni do zwalniania zespołu, który przez lata współtworzył markę Lucky Fish – opowiadają Andrzej Kalita i Rafał Tusznio, właściciele spółki. – Teraz nie możemy się już oglądać za siebie, nauczyliśmy się pracować w warunkach wysokiej niepewności i z odwagą, a jednocześnie wielką rozwagą wchodzimy w kolejny rok – dodają.

Firma Lucky Fish odrobiła lekcję z pandemii, nie tracąc z oczu megatrendów na rynku dań convenience. Możemy być pewni, że konsumenci na przekąskę (przede wszystkim do pracy, ale nie tylko) w obliczu zamkniętych barów, restauracji czy stołówek, będą sięgać po gotowe alternatywy dostępne w sklepach. Ma być wygodnie, zdrowo, smacznie i w ekologicznym opakowaniu. Takie warunki wskazują konsumenci w badaniach IPSOS. I tą ścieżką podąża również Lucky Fish, pogłębiając realizowaną filozofię „czystej etykiety”, czyli produktów pozbawionych syntetycznych barwników, nienaturalnych konserwantów, wzmacniaczy smaku czy składników pochodzących z Chin.

Dotychczas, oprócz sushi, w ofercie Lucky Fish dostępne już były m.in. pierożki Inari czy sajgonki. Teraz asortyment gotowych dań z kuchni świata powiększy się w ramach marki Lucky Fish również o falafele. – Polacy są ciekawi nowych smaków, od kilku lat zainteresowanie takimi nowościami rośnie. Wprowadzamy trzy rodzaje kotlecików z ciecierzycy zwanych powszechnie falafelami: Original Falafel, Sweet Potato Falafel oraz Spicy Falafel – wszystkie w opakowaniach 200g – zapowiadają panowie Kalita i Tusznio.

Lucky Fish, wykorzystując zainteresowanie klientów wegańskimi produktami, wprowadzają wraz z nowym rokiem także na rynek roślinne burgery: Green Burger (200g) oraz Red Burger (200g). – Wszystkie nasze nowości to produkty odpowiednie dla wegan; są bezpiecznym źródłem białka, z naturalnych składników, bez substancji konserwujących, z wysoką zawartością błonnika pokarmowego, bezglutenowe i wolne od alergenów – deklarują przedstawiciele Lucky Fish.

– Dodatkowo planujemy wprowadzenie zestawów sushi w ekologicznym opakowaniu z biodegradowalnej tektury nadającej się w 100% do recyklingu. Chcemy nimi zastąpić stosowane do tej pory plastikowe tacki. Będzie to seria w 100% „eko”. Ten rodzaj opakowania jest zupełną nowością, wyprzedza konkurencję ale niestety tacka ta jest 2 razy droższa od tradycyjnej tacki PET, dlatego też nasuwa się wszystkim pytanie czy Polski klient jest w stanie zapłacić więcej za produkt w ekologicznym opakowaniu? – opowiada Rafał Tusznio.

Z całą pewnością polscy konsumenci docenią takie posunięcie Lucky Fish. Raport Food Trends 2019 (IPSOS) pokazuje, że wymiar ekologiczny pozostawionych odpadów jest przy wyborze danego produktu coraz bardziej istotny. W raporcie czytamy, że „aż 18% Polaków spytanych o dobrze oceniane opakowania, spontanicznie wskazało takie, które nie szkodzą środowisku”.

A jak Lucky Fish Fish kończy rok pandemii? Z nadzieją. Firma promuje swój zestaw PARTY – kilogramowy box wielu rodzajów sushi, jako doskonała alternatywa na Sylwestra, który, jak wiemy, Polacy spędzą w kameralnym gronie w domowym anturażu. Grudzień to w Lucky Fish również przełomowy produkt wprowadzony na rynek wraz siecią Kaufland. Nasze Sushi z wędzonym karpiem już w 2017 roku otrzymało pierwszą nagrodę na ogólnopolskich targach POLFISH, gdzie Lucky Fish zostało nagrodzone medalem "Mercurius Gedanensis", gdzie było prezentowane na stoisku „ Polski Karp". Teraz przy współpracy z Organizacją Producentów „Polski Karp” w ramach kampanii „ Zdrowy z natury” ta oryginalna wersja sushi trafiła do szerokiej dystrybucji. – Cieszymy się, że nasze sushi z wędzonym karpiem w końcu się przebiło. To rewelacyjny i unikalny produkt. Kaufland z odwagą wprowadził go do swoich sklepów i teraz każdy może go poznać – relacjonuje Andrzej Kalita.