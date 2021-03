Luty w handlu: Rozwój e-commerce, nowy gracza na rynku dyskontów

Wielka trójka e-commerce w natarciu

W lutym wystartował projekt Allegro Biznes, mutacja największej w Polsce platformy e-commerce skierowana do biznesu. Zdaniem Damiana Zapłaty, członka zarządu spółki i jej dyrektora handlowego, po tym jak e-commerce na stałe zagościł w segmencie konsumenckim, w najbliższych latach czeka go dynamiczny rozwój w B2B.

- Allegro Biznes to jest nasz nowy, bardzo ważny projekt. Firmy wydają w internecie o wiele więcej niż konsumenci indywidualni. Setki tysięcy z nich robi zakupy na naszej platformie. Postanowiliśmy im to ułatwić - mówi Damian Zapłata. - Allegro Biznes od klasycznego różnią m.in. ceny podawane netto, możliwości płatności po 60 dniach czy rabatowania.

Allegro wprowadza też nowy model współpracy ze sprzedawcami. Pod Warszawą tworzy nowe centrum logistyczne, które będzie obsługiwało przechowywanie, pakowanie i wysyłkę ich towarów.

Umowa pomiędzy firmą Panattoni a Allegro obejmuje wynajem magazynu o powierzchni 36 500 m kw., z czego 35 100 m kw. zostanie przeznaczone na obsługę zamówień. Docelowo łączna powierzchnia operacyjna magazynu z systemem wewnętrznych antresol wyniesie 65 300 m kw. Zatrudnienie w nowym centrum do końca 2022 r. znajdzie 1200 osób.

Nowy dyskontowy gracz na rynku

24 lutego w Siedlcach został otwarty pierwszy w regionie hard dyskont Vollmart. Jak podaje firma "hard dyskont Vollmart to propozycja stworzona w oparciu o jeden cel: zapewnienia mieszkańcom prawa do zakupu dobrej jakości towarów w najkorzystniejszych cenach. Pomimo tego, że towar sprzedawany jest z palet i opakowań zbiorczych, Vollmart to sieć nowoczesna. Sklep jest jasny, czysty, bezpieczny i skoncentrowany na obsłudze klienta."

