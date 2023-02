Co ciekawego wydarzyło się w handlu w lutym? Choć do końca miesiąca pozostało jeszcze 5 dni, które mogą nas zaskoczyć, to luty obfitował w szereg ciekawych wydarzeń dla branży.

Szarża UOKiK-u, w handlu posypały się kary

W lutym UOKiK wszczął postępowanie przeciwko firmie Amazon. Zarzuty dotyczą m.in. wprowadzania w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży i terminów dostaw. Chodzi o to, że złożenie zamówienia i otrzymanie jego potwierdzenia w serwisie Amazon.pl nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, stanowi jedynie ofertę nabycia produktu ze strony konsumenta.

W lutym UOKiK zdążył też wlepić kary sieciom Agata i Bricoman Polska. Tym razem chodziło o zatory płatnicze. Bricoman odwołał się od tej decyzji. Od 8 grudnia 2022 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, więc UOKiK przygląda się, czy spółki ich przestrzegają.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty także sieciom Auchan Polska i SCA PR Polska (Intermarche). Tym razem chodziło o wykorzystywanie przewagi kontraktowej wobec dostawców produktów rolno-spożywczych.

Jakby tego było mało na koniec prezes urzędu zajął się nieoznaczanymi reklamami w sieci i wziął pod lupę Filipa Chajzera, Dodę i Małgorzatę Rozenek-Majdan przedstawiając im odpowiednie zarzuty.

Dino goni Biedronkę. Rekordowe notowania na giełdzie

Aż na 38,5 mld zł była wyceniana spółka Dino Polska na giełdzie w połowie lutego. Tak blisko portugalskiego właściciela sieci Biedronka jeszcze nie była. Jest już blisko pierwszej "50" światowych detalistów. Przez moment za akcję krajowej sieci detalicznej płacono 393,10 zł, czyli o 4,7 proc. więcej niż na koniec ub.r. i o 28,8 proc. więcej niż 12 miesięcy wcześniej. To dla Dino historyczny wynik.

Handel odetchnął. Nadchodzą zmiany w prawie pracy

W zapowiadanej na wiosnę nowelizacji kodeksu pracy zajdzie ważna dla pracowników – a zwłaszcza pracownic – handlu zmiana. Nie będzie można delegować poza miejsce pracy osób, które opiekują się dziećmi do 8. roku życia. To ucieszy wielu pracowników, a zwłaszcza pracownic, które szefowie często karzą odsyłaniem do pracy nawet kilkadziesiąt kilometrów od domu, np. po to, żeby „dać im nauczkę”.

InPost walczy o słowo "paczkomat". Nie można go odmieniać

Zarządzana przez Rafała Brzoskę firma rozsyłała do przedsiębiorców e-maile, w których apelowała, by nie odmieniać przez przypadki znaku towarowego Paczkomat. Wzbudziło to oczywiście wiele wesołości wśród internautów, którzy bezlitośnie wyśmiewali ten pomysł. Wiele firm wykorzystało ten fakt do promocji w mediach społecznościowych.

Opłaty półkowe w sieciach handlowych. Czy to zgodne z prawem?

Tzw. opłaty półkowe pobierane są przez niektóre sklepy od dostawców towaru. Aby dany produkt znalazł się na półce i wszedł do sprzedaży, producent czy dystrybutor nie tylko musi zagwarantować jak najniższą cenę, ale często musi zapłacić za to, że sieć sprzedawać będzie akurat jego produkt. Okazuje się, że UOKiK uważa je za zgodne z prawem. Dlaczego więc żadna z sieci nie chce się nich oficjalnie przyznać?

Rok wojny w Ukrainie. Co na to PIH?

Jak wojna wpłynęła na sprzedaż produktów spożywczych oraz rynek handlowy? - W oparciu o dane współpracującej z Polską Izbą Handlu, agencji badawczej CMR można stwierdzić, iż zmiany, jeżeli chodzi o sprzedaż, dotyczyły głównie pierwszych tygodni wojny – były to wzrosty m.in. produktów z długim terminem przydatności do spożycia jak m.in. mąki, kasze, makarony, konserwy, produkty dla dzieci czy środki higieny - także w ramach podejmowanych przez społeczeństwo działań pomocy humanitarnej - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Downsizing uderza w kieszenie konsumentów

Do UOKiK skierowano nieliczne skargi ws. downsizingu, czyli zmniejszania opakowań różnych produktów przy zachowaniu ceny. Prezes UOKiK tłumaczył, że przepisy mówią tylko o sposobie prezentowania cen. O zmniejszaniu gramatur producenci nie muszą dodatkowo informować. Co radzi UOKiK? Bacznie przyglądać się temu, co kupujemy i sprawdzać gramaturę produktów.

