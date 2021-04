Müller: w przyszłym tygodniu możliwe zmiany obostrzeń w handlu

Müller był pytany w czwartek w programie "Tłit" w Wp.pl o potencjalne łagodzenie obostrzeń, m.in. dotyczących zniesienia noszenia maseczek na zewnątrz; dopytywano go czy byłoby to możliwe w drugiej połowie maja.

Rzecznik odpowiedział, że "za jakiś czas taki ruch będzie podjęty". Wskazał w tym kontekście na dwa aspekty - nadal wysoką liczbę zakażeń, co sprawia, że na razie rekomendacja jest taka, by noszenie maseczek było obowiązkowe także na zewnątrz oraz na konieczność noszenia ich w przestrzeniach zamkniętych, zwłaszcza w komunikacji miejskiej.

Dlatego - mówił - "takich deklaracji jeszcze nie chciałby składać", biorąc pod uwagę kolejne fale i mutacje Covid-19. Dodał, że w okresie letnim, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to "z maseczkami się pożegnamy".

"Za tydzień chcemy ogłosić nieco bardziej długoplanowe, kilkutygodniowe plany odmrażania, które będą wskazywały na sektory, które na konkretnych etapach będą odmrażane, a z drugiej strony daty lub parametry (...) które są warunkiem otwarcia danej branży. Na pewno poznamy te warunki dla wesel, dla spotkań w szerszym gronie rodzinnym, dla być może restauracji również na świeżym powietrzu, dla wydarzeń sportowych w szerszym zakresie" - powiedział.

Pytany, czy realne jest umożliwienie w drugiej połowie maja otwarcia ogródków przy restauracjach i kawiarniach, powiedział, że jego zdaniem to wariant realny, ale nadal pod znakiem zapytania, bo - jak podkreślił - wszystko zależy tu od sytuacji epidemicznej.

Kolejne pytanie dotyczyło wesel w 2021 r. w miesiącach letnich. Rzecznik rządu powiedział, że w tej sprawie "nie może dać gwarancji", że nie będzie ograniczenia liczby osób, ale - jak zaznaczył - sytuacja będzie łatwiejsza ze względu na większą liczbę Polaków, którzy do tego czasu zostaną zaszczepieni.

"Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, to stopniowo będziemy chcieli te regulacje zmieniać. Ale nie wykluczam, że podobnie jak teraz, będą miały one charakter regionalny" - podkreślił Müller.