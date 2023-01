Maciej Dulski posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze digital i e-commerce, które zdobywał w firmach takich jak YOPE, Veepee, Allegro czy Tchibo, gdzie odpowiadał m.in. za rozwój sprzedaży online, budowanie i wdrożenie sklepów internetowych oraz tworzenie i realizację strategii E-Commerce.

Maciej Dulski studiował Finanse na SGH w Warszawie. Posiada również dyplom MBA Universty of Minnesota - Carlson School of Management.

Maciej Dulski zastąpił w tej funkcji Pawła Kuźmę.

W MediaMarktSaturn będzie odpowiadał za strategię i rozwój e-commerce, budując jednocześnie najlepsze doświadczenia zakupowe użytkowników nowych technologii w tym kanale, a także wzmocni działania marki w obszarze trade marketingu. Jego zadaniem będzie również udział w jednym z największych projektów e-commerce na polskim rynku, jakim jest tworzenie nowej platformy online dla sklepu mediamarkt.pl.

Realizując strategię rozwoju omnichannel, intensyfikujemy działania we wszystkich obszarach biznesu, żeby zapewnić najwyższą jakość naszej oferty. Cieszę się, że Maciej dołączył do naszego zespołu i będzie mógł wykorzystać swoje doświadczenie i kompetencje do budowania nowej wartości kanału online

Andrzej Jackiewicz, Prezes Zarządu MediaMarktSaturn Polska