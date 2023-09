Polska zajmuje bardzo ważne miejsce w naszej strategii rozwoju – dynamicznie otwieramy nowe sklepy, od momentu wejścia w 2020 roku uruchomiliśmy ich już 6. Obecnie zatrudniamy blisko 1000 pracowników - mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Maciej Podwojski, Head of Sales CEE, Primark.

Maciej Podwojski, Head of Sales CEE, Primark opowiedział nam m.in. o strategii sieci w Europie Środkowej i Wschodniej. fot. mat. pras.

Jak Primark wybiera lokalizacje swoich sklepów?

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego w Portalu Spożywczym: Primark zadebiutował w Łodzi. Wiemy, że sieć ma swoje określone wymogi jeśli chodzi o metraż czy lokalizację sklepów. Dlaczego zatem Manufaktura i dlaczego ta konkretna lokalizacja – wyjątkowo nie w galerii, a na rynku centrum handlowo-rozrywkowego?

Maciej Podwojski, Head of Sales CEE, Primark: Manufaktura sama w sobie jest nie tylko dobrze prosperującym kompleksem, ale też atrakcją turystyczną. Z kolei Łódź była dla nas naturalnym wyborem – to jedno z największych miast w Polsce z ciekawą historią, gdzie od jakiegoś czasu chcieliśmy być obecni.

Wybór lokalizacji to szczegółowy proces, poświęcamy czas na planowanie i rozwój każdego sklepu, aby upewnić się, że jest on odpowiedni dla naszej marki. Cieszę się, że w Łodzi mamy lokal z wejściem bezpośrednio z rynku. To dla nas coś nowego, gdyż do pozostałych pięciu sklepów, jakie otworzyliśmy w Polsce, dostęp jest bezpośrednio z pasażu centrum handlowego. Jesteśmy ciekawi reakcji klientów na takie rozwiązanie. Jako Primark poszukujemy stosunkowo dużych powierzchni, ok. 3000. mkw. sali sprzedaży. Tu mamy 3300 mkw., a w dodatku jedno piętro, co pozwala nam na bardziej kreatywne zaprezentowanie naszej oferty klientom.

Primark wchodzi na kolejne rynki w Europie Środkowej

W ostatnim roku koordynował pan także debiuty Primark w Rumunii i na Słowacji. Jak przebiegały, jakie są pierwsze sygnały płynące z tych rynków?

Pierwszy sklep w Rumunii uruchomiliśmy w grudniu 2022 roku w Bukareszcie. Przypomnę, że w regionie, który określamy wewnętrznie jako Europa Środkowa i Wschodnia zadebiutowaliśmy w 2019 roku, otwierając nasz sklep w Słowenii. Na polski rynek weszliśmy w 2020 roku, później były Czechy, a następnie Rumunia. W połowie 2023 roku nasz pierwszy sklep pojawił się na Słowacji w Bratysławie, a obecnie przygotowujemy się do debiutu na Węgrzech, co nastąpi w 2024 roku.

Sam fakt, że pół roku po otwarciu pierwszego sklepu w Bukareszcie uruchomiliśmy drugi, świadczy o tym, że jesteśmy zadowoleni z reakcji klientów i dostrzegamy potencjał całego regionu. Warto dodać, że pierwszy lokal w stolicy Rumunii otworzyliśmy 15 grudnia, a więc w szczycie świątecznego szału zakupowego. Nasze dane pokazały jednak, że zainteresowanie utrzymało się także w spokojniejszych dla handlu miesiącach, jak styczeń i luty oraz latem. Podobnie ma się sytuacja na Słowacji. Nasz sklep powstał w pięknym, nowo rozbudowanym centrum handlowym Eurovea w Bratysławie i tu też budujemy rozpoznawalność marki.

Primark nawet przed debiutem nie był w naszym regionie brandem zupełnie obcym. Klienci mieli możliwość zapoznać się z marką podczas podróży czy pracy za granicą. Zyskujemy tu coraz większe grono lojalnych klientów.

Region CEE kluczowy dla ekspansji Primark

Na ile cały region Europy Środkowej jest kluczowy dla całej sieci Primark?

Z racji tego, że tym regionem się opiekuję chciałbym wierzyć, że jest kluczowy! I faktycznie tak jest, co potwierdzają konkretne liczby. Jesteśmy obecni w 5 krajach, a zaraz dojdzie 6, podczas gdy ogółem operujemy na 16 rynkach. Natomiast jeśli chodzi o liczbę sklepów mamy tu 12 z 433 placówek w całej globalnej sieci Primark. Region CEE ma ogromny potencjał. Rozwój na nowych rynkach jest bardzo ważną częścią naszego modelu biznesowego, która idzie ręka w rękę z penetracją tych obecnych. Aktualnie nasza uwaga jest skupiona na Łodzi. W dalszej kolejności będziemy się zastanawiać, gdzie jest miejsce na kolejny sklep Primark.

Jak Primark pozycjonuje się na rynku polskim?

Polska zajmuje bardzo ważne miejsce w naszej strategii rozwoju – dynamicznie otwieramy nowe sklepy, od momentu wejścia w 2020 roku uruchomiliśmy ich już 6. Obecnie zatrudniamy blisko 1000 pracowników. Chcemy być postrzegani jako miejsce, w którym można kupić artykuły świetnej jakości w atrakcyjnych cenach Dbamy też o wizualny aspekt naszych lokali i zadowolenie klientów, Zwracamy uwagę na przejrzystą ekspozycję towaru i wrażenia, jakich sklep dostarcza już od momentu wejścia. Primark w Łodzi to inwestycja ponad 9 mln euro, żeby przygotować przestrzeń i najlepsze doświadczenia zakupowe na rynku. Chcemy, żeby nasz towar był coraz bardziej zrównoważony i w najlepszej cenie. Obecnie 50% ubrań Primark jest produkowanych z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych w bardziej zrównoważony sposób, a do 2030 roku zobowiązaliśmy się podwoić tę liczbę.

Czy w sklepach Primark można kupić produkty spożywcze?

Primark to przede wszystkim moda i kosmetyki, ale jako że reprezentuję Portal Spożywczy, nie mogę nie zapytać o ofertę foodową. Czy nawet w niewielkim zakresie takie produkty są obecne lub pojawią się w sieci?

Posiadamy w naszej sieci sklepy, w których znajdują się kawiarnie, gdzie klient może posilić się i odpocząć w trakcie zakupów. Jest to element szerszych testów. Na chwilę obecną w całym regionie CEE skupiamy się przede wszystkim na modzie: odzieży męskiej, damskiej, dziecięcej, ale też na kosmetykach czy dodatkach do wyposażenia wnętrz. Od czasu do czasu pojawiają się drobne słodycze czy gumy do żucia. W tej chwili w Polsce nie mamy ich w ofercie, ale jest to bardzo ograniczona część naszego asortymentu. Z ciekawostek, współpracujemy z Coca-Colą. Kolekcja ubrań, która powstała w ramach tej licencji cieszy się dużą popularnością.

Dziękuję za rozmowę.

