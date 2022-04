Maciej Ptaszyński na EEC: Zmienia się struktura popytu

Z powodu napływu ogromnej grupy uchodźców z Ukrainy, zmienia się struktura popytu - mówił Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu podczas debaty "Nowy konsument na rynku spożywczym", która odbyła się 27.04.2022 w Katowicach w ramach 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu. Fot. PTWP

Ptaszyński na EEC: sklepy musiały szybko dostosować się do zmian

Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu powiedział, że trudno jest obecnie mierzyć i porównywać sprzedaż w sklepach rok do roku czy miesiąc do miesiąca, ponieważ co roku inne sklepy są zamknięte, inne otwarte.

Dodał, że jeśli chodzi o małe sklepy, ważna jest też pogoda oraz ruchome Święta Wielkanocne. Inna jest sprzedaż lodów, napojów i innych produktów impulsowych, gdy jest słonecznie, inna, gdy pada deszcz.

– Do tego mamy jeszcze szalejącą inflację. Wydawało się, że już powoli będziemy z tego wychodzić, ale niestety to się nie stało. Mamy co prawda tzw. tarczę antyinflacyjną, mówię tak zwaną, bo nie istnieje takie pojęcie w ekonomii. Było to ogromne wyzwanie dla sklepów, ponieważ w krótkim czasie trzeba było wprowadzić liczne zmiany, które weszły od pierwszego lutego 2022 roku – wskazywał Ptaszyński.

Początek zmian w zachowaniach konsumenckich

Tłumaczył, że z powodu napływu ogromnej grupy uchodźców, zmienia się struktura popytu. – Widać wzrost sprzedaży produktów z długim terminem przydatności do spożycia – mówił.

Dodał, że to jest dopiero początek zmian w zachowaniach konsumenckich. Czekają nas kolejne skutki wojny w Ukrainie, m.in. jeszcze wyższe ceny żywności już w czerwcu albo we wrześniu, ponieważ wtedy powinny z Ukrainy wypływać statki ze zbożem.

Uspokoił, że żywności w Polsce nie zabraknie, ponieważ produkujemy jej z nadwyżkami, które eksportujemy, ale zaburzenia w łańcuchach dostaw produktów spożywczych na pewno są i będą wpływać na producentów żywności, handel detaliczny i w konsekwencji na konsumentów.