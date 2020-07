Maciej Ptaszyński, PIH: Mere może wejść w niszę rynkową

- Twarde dyskonty rozwijały się w Polsce w latach 90. i na przełomie wieków. Natomiast w chwili obecnej standard placówek, nawet tych, które wychodziły od tego typu rozwiązań, zmienił się radykalnie. W ostatnich latach nie było w Polsce praktycznie sklepów, które chociażby przypominały hard dyskonty. Rozwija się oferta wszystkich placówek detalicznych – choć w sklepach klasyfikowanych w Polsce jako dyskonty jest ona relatywnie ograniczona, z reguły do około 3000 pozycji asortymentowych. Sieci handlowe coraz większy nacisk kładą na wygląd sklepów, rozwiązania w zakresie prezentacji towarów, oświetlenie, coraz nowocześniejszą część kasową – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

– W sklepach osiedlowych czy supermarketach liczba pozycji asortymentowych z reguły przekracza 6000 pozycji dostarczając zupełnie innych możliwości wyboru konsumentom. Najmniejsze nawet sklepy wdrażają rozwiązania, które kwalifikują je w segmencie convenience – dodaje.

– Wszystko to razem stwarza obraz rynku dojrzałego i nowoczesnego kierującego się w stronę stworzenia najwyższych dostępnych standardów doświadczenia zakupowego dla konsumenta. Doświadczenia sięgającego nawet sztucznej inteligencji półki sklepowej czy spersonalizowanej oferty oraz hybrydowego łączenia zakupów stacjonarnych i dokonywanych za pomocą smarftona. Konsumenci to doceniają – młodzi nie potrafią sobie wyobrazić już innej rzeczywistości, starsi chcą zapomnieć czasy siermiężnych rozwiązań czy kolejek i braków na półkach – tłumaczy.

Ptaszyński podkreśla, że handel w naszym kraju ewoluuje. – W ostatnich latach znaleźliśmy się już zapewne w światowej czołówce pod względem różnorodności dostępnych formatów i ofert, jak i rozwiązań technologicznych. Dlatego pytaniem otwartym pozostaje, czy koncepcja wprowadzania rozwiązań w handlu detalicznym opartych na hard dyskoncie i związanym z nim niestandardowym doświadczeniu zakupowym znajdzie wielu amatorów – mówi wiceprezes PIH.

– Za wcześnie jest, by przesądzać o losie jakiegokolwiek modelu biznesowego, szczególnie tak szybko po jego wejściu na rynek, natomiast wydaje się, że koncept tego typu nie zajmie, w dającej się przewidzieć przyszłości, znaczącego miejsca, jeżeli chodzi o udział w rynku. Teoretycznie jednak może stać się pewną niszą rynkową, co w dużym stopniu zależy od jego oferty – uważa Ptaszyński.

– Tutaj dochodzimy do kwestii cen – sklep w formie twardego dyskontu niejako z definicji musi oferować bardzo atrakcyjne ceny. W przypadku takiego formatu jest to główny, jeśli nie jedyny czynnik przyciągający konsumentów. Pytanie, czy przy docelowo zapewne niewielkiej liczbie placówek (obecnie jedna) i stosunkowo małej skali obrotów będzie w stanie osiągnąć na tyle niskie ceny zakupu towarów, by móc je zaoferować na półce w cenach detalicznych tak atrakcyjnych, by przyciągać nimi konsumentów kosztem gorszego doświadczenia zakupowego, a tym samym przetrwać w bardzo wymagającym i konkurencyjnym środowisku handlu w Polsce – podsumowuje Maciej Ptaszyński.