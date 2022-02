strefa premium

Maciej Ptaszyński, PIH: przedsiębiorcy są zdesperowani. Tarcza antyinflacyjna nie rozwiąże problemu

- Cała tzw. tarcza antyinflacyjna to jest punktowe działanie osłonowe. To jest tak naprawdę leczenie objawowe, które nie rozwiąże problemu – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Handlu i wylicza, z jakimi problemami boryka się obecnie handel. A jest ich coraz więcej.

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 15-02-2022, 12:15

Maciej Ptaszyński, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Handlowej/ fot. mat. prasowe

Agata Kinasiewicz: Czy uważa pan, że małe sklepy będą wywieszać informacje dotyczące obniżek podatku VAT i stosować się do zaleceń zawartych w nowelizacji ustawy?

Maciej Ptaszyński: Co do zasady jest to wymagane urzędowo, ale od początku stoimy na stanowisku, że jest nie na miejscu, aby czynić ze sklepów punkt informacyjny o polityce rządu. Nie taka jest rola sklepów, a istnieje dużo kanałów komunikacyjnych, za pośrednictwem których rząd może informować o swojej polityce. Sklepy są i tak wystarczająco obciążone informacyjnie, tych komunikatów w sklepach jest wystarczająco dużo. Dodawanie kolejnej informacji to generowanie szumu informacyjnego. Poza tym jest to dodatkowy obowiązek dla przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie Polskiego Ładu są już naprawdę maksymalnie dociążeni różnymi obowiązkami i można by im zaoszczędzić przynajmniej tej jednej procedury.