Inflacja i nadchodzące święta, zakupy i wydatki. Jak poradzą sobie z tym Polacy? Jak mogą na ich potrzeby reagować sieci handlowe?

Zakupy na Wielkanoc są coraz droższe/ fot. Shutterstock

Agata Kinasiewicz: Jak będzie w tym roku wyglądać Wielkanoc Polaków? Będziemy oszczędzać i zmagać się z inflacją, czy jednak na święta odpuścimy z oszczędnościami?

Agnieszka Górnicka, Inquiry: Sezon wielkanocny to oczywiście czas, kiedy robimy większe zakupy niż zwykle. Pojawiają się już informacje, że typowo wielkanocne produkty drożeją, np. jajka. Co zatem dzieje się po stronie konsumentów? Nie jest tajemnicą, że realna siła nabywcza w Polsce spadła. Spadła również konsumpcja gospodarstw domowych liczona w cenach stałych, co oznacza, że nas po prostu nie stać na utrzymanie takiego poziomu życia, jaki mieliśmy wcześniej.

Co zatem robimy?

Odpowiedź na to jest jedna – oszczędzamy. Oszczędzamy na różne sposoby, a tych możliwości jest wiele. Zachowania konsumenckie zależą od kategorii produktowych i dwóch podstawowych wymiarów. Po pierwsze, charakterystyka gospodarstwa domowego: czy potrzebne są duże zakupy, czy są tam dzieci, duże czy małe. Druga kwestia to jak rodzinny budżet wyglądał wcześniej – czy jest to rodzina, która bardzo mocno odczuła wzrosty cen i wcześniej też nie była zamożna, czy też mamy bardziej zasobne gospodarstwo domowe, w którym nie było wcześniej takich problemów.

Widać przy tym bardzo dużą zależność od wieku – im starsza grupa, tym gorzej znosi podwyżki cen i jest w gorszej sytuacji. Przede wszystkim osoby pracujące mogą sobie zorganizować jakieś dodatkowe zajęcie czy w inny sposób podreperować budżet. Jednak jeśli ktoś jest na emeryturze, nie ma takich możliwości, a emerytury nie nadążają za wzrostem cen.

Jak w takim razie można oszczędzać?

Najczęściej wskazywanym sposobem na to, żeby zmieścić się w domowym budżecie są zakupy w promocji. Polacy przyzwyczaili się do pewnego standardu życia i nie bardzo chcą z niego rezygnować. Mamy swoje ulubione produkty i chcemy je nadal kupować, dlatego jeszcze większą uwagę przywiązujemy do wszelkich ofert specjalnych.

Polscy konsumenci dzielą się na dwie niemal równe grupy: połowa planuje korzystanie z promocji wcześniej, zanim pójdzie do sklepu, przegląda gazetki - czy to online czy offline. Druga połowa idzie do sklepu i po prostu korzysta z tych promocji, na które przypadkiem trafi.

Drugi sposób to wybieranie tańszych zamienników produktów. To jest oczywiście wskazówka dla sieci handlowych, żeby rozbudowywać ofertę marek własnych, tak żeby odpowiedzieć na potrzeby klientów. Klienci nie chcą rezygnować z produktów, ale chcą zaoszczędzić, więc szukają tańszych zamienników. Uważam, że marki własne mogą być odpowiedzią sieci na trudne czasy.

Kolejnym sposobem na oszczędzanie jest zmiana sklepu na tańszy. Zdarza się również rezygnacja z zakupów, ale rzadko dotyczy to podstawowych produktów. Raczej są to rzeczy, z których zrezygnować można bez większego żalu, lub odłożyć zakupy na później – tak jest w przypadku rozrywki, gastronomii, zakupów odzieżowych i wyposażenia domu. Natomiast nie obserwujemy jeszcze takiej sytuacji, żeby ludzie rezygnowali z zakupu żywności, podstawowych artykułów higienicznych czy środków czystości.

Oczywiście jest też grupa najbardziej dotknięta inflacją, nie jest ona mała. Mniej więcej co trzeci Polak deklaruje, że oszczędza na wszystkim. To osoby o najniższych dochodach, dla których wzrost cen jest szczególnie dotkliwy.

Co to oznacza w kontekście Wielkanocy?

To oznacza na pewno rezygnację z produktów droższych, czyli np. zamawianych albo gotowych, a także z produktów premium. Myślę, że teraz większa część gospodarstw domowych postawi na przygotowanie świątecznych potraw w domu. Prognozowałabym więc przesunięcie popytu w kierunku produktów podstawowych – mąka, jaja, masło, olej, produkty do przygotowania śniadania wielkanocnego. Mniej za to będzie produktów gotowych i premium, zwłaszcza zamawianych czy kupowanych w gastronomii.

Jednym z podstawowych produktów do śniadania Wielkanocnego jest majonez, a już teraz krążą po sieci „ceny grozy” i zdjęcia, na których majonez w promocji kosztuje 16 zł.

No tak, gdzieś jest próg bólu. Powiem wprost – nie wiemy jeszcze, gdzie to jest, końca dwucyfrowej inflacji nie widać. Ale gdybym zarządzała tą kategorią w sieci handlowej, wprowadziłabym tańszy majonez pod marką własną, z możliwością kupienia mniejszego opakowania na próbę jakiś czas przed Wielkanocą, no bo jednak sałatka jarzynowa musi być taka, jak trzeba. Majonez to jeden ze sztandarowych punktów menu wielkanocnego i choć jesteśmy bardzo przywiązani do wiodących marek, to wzrost cen może tu wiele zmienić. Myślę też, że sieci handlowe będą chciały odrobinę złagodzić konsumentom wydatki związane z zakupami wielkanocnymi, na przykład dzięki markom własnym. To na pewno będą oszczędne święta, ale będziemy chcieli, żeby były to święta takie jak zawsze. Mogą być oszczędniejsze, ale to nie znaczy, że czegoś będzie brakowało.

Z tego powodu chyba właśnie producenci stosują coraz częściej downsizing.

Tak, widać to wyraźnie, konsumenci też to widzą, choć z drugiej strony ciężko jest zapamiętać, jaką gramaturę miały wszystkie produkty, które kupujemy. Więc możemy jedynie podejrzewać, że dziwne gramatury typu 175 gramów zostały właśnie zmniejszone np. z 200 gramów. Oczywiście ma to krótkie nogi, bo jeśli kupimy coś w mniejszej gramaturze, to szybciej się to skończy i koniec końców także odbije się na domowym budżecie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl