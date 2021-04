Majówka 2021. Co przygotowały sklepy?

Majówka to święto grilla, dlatego sklepy przygotowały szeroką ofertę karkówek, kaszanek, boczku, szaszłyków, kiełbas i innych mięs, ale także produktów wegetariańskich.

Wiele sieci handlowych na majówkę 2021 oferuje także grille, akcesoria grillowe, ubrania na wycieczki i rowery.

Sklepy stawiają również na ekologię oferując papierowe słomki do picia, tacki, kubki oraz drewniane zestawy sztućców.

Aldi: W majówkę stawiamy na markę własną BBQ

- Siłą Aldi są marki własne, po które nasi klienci chętnie wracają i właśnie dlatego marka własna BBQ jest naszą propozycją na majówkowe grillowanie. Jakość to podstawa codziennej pracy i definicji każdego naszego produktu. Marka własna BBQ spełnia ten wymóg, a dodatkowo dostępna jest w atrakcyjnej cenie. Produkty BBQ to również wygodne rozwiązania, jak na przykład ryby w aluminiowych foremkach, które od razu można położyć na grillu - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Dominika Juszczyk, Menadżer ds. Komunikacji i PR.

- Dla fanów dobrego mięsa sieć Aldi proponuje między innymi boczek w marynacie paprykowej, karkówka w marynacie, białe surowe kiełbaski, czy boczek rolowany. Wegetarianie również znajdą dla siebie smaczne propozycje na majówkowe grillowanie w postaci sera z chili lub w ziołach. Prosty skład, bez użycia chemii, to wyróżnik tych produktów - dodaje.

- Poza marką własną BBQ, sieć proponuje w obniżonych cenach wiele warzyw i owoców, które zawsze są doskonałym uzupełnieniem grillowania. W naszych sklepach znajdziemy między innymi polskie pieczarki w cenie 3,49 zł za 500g, cukinię w cenie 4,99 zł za kg, awokado w cenie 3,99 zł za sztukę, młody czosnek w cenie 1,49 zł za sztukę. A jeżeli ktoś wybiera gotowe produkty, doskonałym rozwiązaniem będzie sałatka warzywna w opakowaniu 500 g w cenie 3,99 zł - mówi przedstawicielka sieci.

- W gazetce Aldi klienci znajdą też gotowy i bardzo prosty przepis na soczyste szaszłyki z ananasem. Zachętą do wypróbowania takiego dania jest również fakt, że zarówno polędwiczki z kurczaka, jak i ananas do piątku 30 kwietnia można nabyć w promocyjnej cenie. Nieodłącznym kompanem grillowanych produktów jest musztarda oraz przyprawa do na grilla. Produkty te, polskich marek, również znajdą się teraz w promocyjnych cenach - podkreśla.

- Jeżeli chodzi o przekąski, które doskonale sprawdzą się podczas wycieczek, czy wędrówek, polecamy czekoladę z okienkiem marki własnej CHATEAU. Jej gorzka odmiana, do 30 kwietnia, jest w obniżonej cenie i kosztuje jedynie 3,49 zł. Poza tym, idealnym rozwiązaniem do kosza piknikowego lub plecaka będą następujące produkty, wszystkie w obniżonych cenach: ciasto z wiśniami lub jabłkiem, gotowy chłodnik, suszony owoc drzewa bochenkowego, bajgle z ziołami prowansalskimi, prażone migdały, słonecznik turecki, czy mieszanka ciastek ze znakiem Fairtrade. Szeroka oferta napojów gazowanych i niegazowanych, soków oraz piw, doskonale wypełni pozostałe miejsce w plecaku, czy na stole - mówi Dominika Juszczyk.

- Dla klientów, którzy chcą połączyć wycieczkę z grillem, proponujemy jednorazowy zestaw do grilla, który zawiera wysokiej jakości węgiel drzewny, podpałkę oraz stalowy ruszt i podstawkę, a całość dostępna jest w sieci Aldi od 28 kwietnia w cenie 6,99 zł za sztukę. Z akcesoriów niezbędnych przy grillowaniu, polecamy w obniżonych cenach między innymi kubki bambusowe, drewniane widelce, tacki aluminiowe, brykiet do grilla, czy serwetki z kieszonką na sztućce. Niezbędnym dodatkiem, który na pewno przyda się również w kolejnych miesiącach, będzie parasol przeciwsłoneczny, dostępny od środy 28 kwietnia w cenie 89,99 zł z granitową podstawą w cenie 99,99 zł. Uroku naszym balkonom, tarasom i ogrodom dodadzą girlandy świetlne w różnych kształtach i kolorach, dostępne od piątku 30 kwietnia w cenie 69,99 zł za sztukę - opowiada.

- Czas majówki i przyjście długo wyczekiwanej wiosny to dla niektórych także okres porządków, dlatego Aldi proponuje robot odkurzający z inteligentną nawigacją w cenie 499 zł. Robot sterowany jest pilotem i automatycznie powraca do stacji ładowania po zakończeniu sprzątania. Tradycyjnie sieć Aldi proponuje też odzież z bawełny bio dla całej rodziny. Przydatnym dodatkiem na majowe wycieczki będą też trampki damsko-męskie w cenie 34,99 zł, dostępne w sieci od środy 28 kwietnia - podsumowuje Dominika Juszczyk.

Auchan proponuje przyrządy sportowe i rowery

Zapraszamy przede wszystkim do zapoznania się z wyborem różnego rodzaju grilli, które mamy w naszej ofercie. Na majówkę, oprócz tradycyjnych produktów na grilla - zachęcamy klientów do aktywności ruchowej - w ofercie duży wybór różnych przyrządów sportowych, piłek, rakietek i bramek. Polecamy również szeroki wybór rowerów - mówi Dorota Patejko, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR, Auchan Retail Polska.

Biedronka: Majówka 2021 to święto grilla

- Majówka jest w Polsce swoistym „świętem grilla" – to w majówkę właśnie na dobre otwieramy sezon grillowy, w którym nasi klienci szczególnie chętnie sięgają po uwielbiane karkówki, kaszanki, boczek grillowany czy kiełbasy. Tych ostatnich Biedronka oferuje 15 rodzajów. Świetną okazją jest kiełbasa śląska w cenie 4,99 zł za opakowanie 550 g przy zakupie 2 z kartą Moja Biedronka. Wielbicielom warzyw polecamy bakłażana w cenie 4,99 zł za kg czy słodkie bataty za 9,99 zł za kg. Warto podkreślić, że wszystkie produkty marki Madero takiej jak sosy, ketchupy, musztardy czy majonezy można kupić w promocji 1+1 gratis z karta Moja Biedronka. Idealnym dodatkiem do grillowych dań będzie także ajvar Nasza Spiżarnia w cenie 3,99 zł lub ser mozzarella Sottile Gusto w promocji 2+1 gratis - mówi serwisowi portalspozyswczy.pl Dominik Prus-Wiśniowski, kupiec w sieci Biedronka.

- W naszych sklepach umożliwiamy klientom zaopatrzenie się nie tylko w prowiant, ale również we wszelkie potrzebne akcesoria, by zorganizować grilla na świeżym powietrzu. Rokrocznie widzimy rosnące zainteresowanie takimi produktami jak brykiet lub podpałki – których to sprzedaż w stosunku do zeszłego roku wzrosła już o ponad 6%. Spodziewamy się sporego zainteresowania produktami grillowymi przed samą majówką, ponieważ jak pokazuje zeszłoroczny przykład w związku z przeprowadzoną promocją, jednego dnia sprzedaliśmy ponad 20% całego wolumenu brykietu przeznaczonego na sezon grillowy - dodaje.

- Do sprzedaży przed majówką wprowadzamy takie produkty jak grille kuliste w świetnej cenie 79,90 zł, fartuch z akcesoriami do grilla za 34,99 zł czy palenisko ogrodowe w cenie 129 zł. Biedronka, realizując ambitny cel redukcji plastiku w ramach oferty grillowej, oferuje również ekologiczne sztućce, kubki i talerze papierowe, eko wykałaczki i patyczki do szaszłyków - podkreśla Dominik Prus-Wiśniowski.

29 kwietnia do sklepów sieci wraca promocja na wybrane marki piwa: Beck’s, Carlsberg, Desperados, Heineken, Corona, Captain Jack, Redd’s i Sommersby. Przy zakupie 12 butelek, kolejny tuzin dostaniemy za darmo. Jedyny warunek to aktywna karta Moja Biedronka. Promocja obowiązuje w godzinach otwarcia sklepów sieci Biedronka od czwartku 29 kwietnia 2021 r. do piątku 30 kwietnia 2021 r. do godz. 2:00 w nocy lub do wyczerpania zapasów.

Grupa Chorten oferuje napoje i szeroki wybór piw

- Oferta na długi weekend Grupy Chorten uwzględnia potrzeby naszych konsumentów, którzy mimo obecnej sytuacji, planują wypocząć w tym czasie, choćby na działkach i w przydomowych ogródkach - informuje sieć handlowa.

- Zadbaliśmy więc o to, by w gazetce promocyjnej, która zacznie obowiązywać od 29 kwietnia, znalazły się m.in. napoje w większych opakowaniach, lody i przekąski. Są tam również propozycje na grilla, przyprawy i sosy oraz szeroki wybór piw, w piw smakowych w promocyjnych cenach. Sklepy z ladami mięsnymi będą miały przed weekendem duży wybór świeżych produktów nadających się do grillowania - dodaje.

Kaufland zadbał o wegetarian na majówkę

- W sieci Kaufland dbamy o potrzeby klientów przez cały rok, dlatego też w naszej ofercie poza stałym asortymentem można znaleźć wiele produktów sezonowych. W związku z tym, że nadchodząca majówka oraz okres wiosenno-letni sprzyja grillowaniu na świeżym powietrzu w ramach akcji „Tanio grilluj na bogato" przygotowaliśmy specjalną ofertę produktów, bez których ciężko wyobrazić sobie udanego grilla. Obejmuje ona m.in. różne rodzaje mięsa oraz wędlin, w tym steki wołowe i wieprzowe, kiełbasy, burgery wołowe czy szaszłyki. Część z nich jest już zamarynowana i przygotowana do ułożenia na ruszcie. Na sklepowych półkach klienci znajdą również sosy, musztardy, majonezy, ketchupy, przyprawy oraz szeroki wybór przekąsek, tj. ogórki małosolne i konserwowe, sałatki, tapas oraz chipsy - mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej.

- Z myślą o potrzebach wegetarian i wegan nie zabraknie również produktów roślinnych. Dopełnienie oferty stanowią produkty z kategorii non food, m.in. różnego rodzaju grille, rozpałki, środki do czyszczenia czy też ekologiczne sztućce i naczynia. Wiele artykułów spożywczych i przemysłowych można znaleźć pod naszą marką własną, która została stworzona specjalnie z myślą o miłośnikach grillowania − Let's BBQ - dodaje.

Lidl: Otwieramy sezon grillowy 2021

Gotowanie na świeżym powietrzu z rodziną kojarzy nam się głównie z czasem spędzonym przy grillu. Z okazji rozpoczęcia sezonu Lidl Polska wprowadza do swojej oferty grill węglowy oraz grill bezdymny, a także niezbędne akcesoria, takie jak: miski, deski do krojenia i pojemniki na żywność. Dodatkowo, w ofercie znajdziemy także produkty idealne na grilla, zarówno w wersji mięsnej, jak i wegetariańskiej. Oferta dostępna jest 22 kwietnia, aż do wyczerpania zapasów.

W dedykowanej ofercie znajdziemy opalany węglem grill kulisty z pokrywą (119 zł/ 1 szt.). Chromowany ruszt, palenisko z regulowanym otworem wentylacyjnym oraz pokrywą z regulowanym otworem powietrza. Pozwolą nam one na stałą kontrolę przepływu powietrza podczas smażenia. Dla osób nieposiadających ogrodu, Lidl zaoferował świetną alternatywę – dzięki grillowi bezdymnemu (199 zł/ 1 szt.) z aktywną wentylacją, będziemy mogli przygotować nasze potrawy bez wytwarzania zbyt dużej ilości dymu.

Gdy już zaopatrzymy się w porządny piec grillowy, warto pomyśleć o przygotowaniu go do rozpalenia. Najszybszym sposobem będzie użycie komina do rozpalania (29,99 zł/ 1 szt.), dzięki któremu będziemy mogli umieścić wcześniej przygotowany żar od razu w palenisku. W odpowiednim przygotowaniu jedzenia pomogą nam akcesoria kuchenne (4,99/ 1 szt.), w których znajdziemy: pojemniki na żywność, deski do krojenia, kosze oraz miski. Smażenie urozmaici nam patelnia żelazna (39,99 zł/ 1 szt.), która umożliwi przygotowanie np. mięsa w sosie własnym bezpośrednio nad ogniem.

W zestawie akcesoriów znajduje się również deska, na którą możemy położyć zdjęte z ognia naczynie. Po intensywnym smażeniu należy dokładnie oczyścić grill – warto mieć wtedy pod ręką szczotkę 3 w 1 (9,99 zł/ 1 szt.), zawierającą: skrobak, szczotkę i gąbkę, które ułatwią nam doprowadzenie pieca do pierwotnego stanu.

Gdy sezon się zakończy, należy również pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu grilla przed korozją. Idealnie nada się do tego pokrowiec (29,99 zł/ 1 szt.), który zniweluje możliwość dostania się wody bezpośrednio na metalową obudowę.

Poza dedykowanym sprzętem i akcesoriami, Lidl posiada w swojej ofercie kiełbasę wieprzową z cebulką, a dla poszukujących alternatyw bezmięsnych: halloumi ser grillowy, buratę, sałatkę ziemniaczaną oraz kiełbaski wegetariańskie.

Od 22 kwietnia, do wyczerpania zapasów klienci Lidla będą mogli zakupić produkty i akcesoria Grill and Fun, a na stronie kuchnilidla.pl znajdą przepisy, które dostarczą im inspiracji podczas przygotowania posiłku.

Lewiatan Holding zachęca do regionalnych produktów

- Wzorem ubiegłych lat PSH Lewiatan przygotowała dla swoich klientów szereg propozycji na majówkę. Komplementarną ofertę zaprezentowaliśmy klientom w przygotowanej na tę okazję ulotce „grillowej” obowiązującej od 22 do 30 kwietnia br. W promocyjnych cenach będzie można kupić najpopularniejsze produkty związane z grillowaniem, takie jak: kaszanka, kiełbasy, musztarda, do tego napoje, piwo i przekąski - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marcin Poniatowski, członek zarządu ds. marketingu Lewiatan Holding S.A.

- W ofercie na długi weekend majowy swoje miejsce znalazły również cieszące się dużym uznaniem naszych klientów produkty marki własnej Lewiatan potrzebne do celebrowania „narodowego święta Polaków” - węgiel drzewny, brykiet, podpałka czy choćby folia aluminiowa i tacki do grilla. Tuż przed weekendem majowym dodatkowo pojawi się promocja na wybrane produkty w kategoriach: piwo w tym piwa smakowe, napoje, lody i przekąski oraz mięsa i wędliny. Dodatkowa oferta, dotycząca produktów mięsnych i kiełbas idealnych na grilla pojawi się w sklepach sieci w ramach inicjatywy „Wybieram lokalne”, promującej regionalne produkty - opowiada.

- W maju pojawią się w sklepach kolejne artykuły związane z akcją „Lewiatanki. Przyjaciele z sąsiedztwa”. Już 4 maja w sprzedaży dostępna będzie magiczna kolorowanka „Lewiatanki”. Wraz z nią pojawi się aktualizacja aplikacji Lewiatanki, dająca użytkownikom nowe formy kreatywnej zabawy. Nowością będzie m.in. szkółka kolorowania Nelki, jednej z bohaterek z Lewiatankowa, która zaprosi dzieci do nauki malowania. Również w maju w sklepach Lewiatan pojawi się także 6 wzorów mini puzzli Trefl z bohaterami z Lewiatankowa. Ofertę uzupełnią produkty marki własnej w specjalnej, okazjonalnej szacie graficznej, które po zeskanowaniu także przenoszą nas do świata Lewiatanków. Wśród produktów znajdą się m.in.: żelki, płatki śniadaniowe, draże, biszkopty, chrupki czy lody - dodaje Marcin Poniatowski.

Spar z wiosennymi smakami

Spar rozpoczyna kampanię „Wiosenne smaki w Spar”, w której promuje produkty na grill, nowalijki, wyroby wege, czy produkty bez laktozy. Wiele towarów to produkty marki własnej – wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach.

W katalogu „Wiosenne smaki” znalazły się m.in. młoda kapusta, świeża sałata w wielu wersjach, kiełbasy, mięso i przyprawy na grilla, a także napoje, nabiał, lody i ryby. Klienci znajdą też przepisy na lekkie, wiosenne dania – śniadania, sałatki, a nawet fit batoniki.

– Wiosna to nowa energia, dbałość o zdrowie i nowe smaki. Dlatego specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy szeroki wybór produktów wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. Zachęcamy też do zakupów w segmencie marki własnej SPAR – cały czas rozwijamy ofertę, obecnie do wyboru jest ponad 300 różnych artykułów, a do końca roku planujemy wprowadzić w sumie około 700 indeksów – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

Stokrotka poleca produkty piknikowe z papieru i drewna

- Oferta Stokrotki na długi weekend majowy jest różnorodna. Sieć przygotowała propozycję zakupu produktów grillowych, standardowo funkcjonującą w sklepach, taką jak ketchupy, musztardy, kiełbasy, piwa, jak też wprowadzoną specjalnie na ten rozpoczynający się sezon, czyli szeroką ofertę gotowych produktów mięsnych na grilla, mix-ów kiełbas - informuje Stokrotka.

Będzie promocja na produkty: ketchupy, musztardy, majonezy i sosy na zimno w systemie: 2+1 gratis, która będzie obowiązywała w dniach 29 i 30 kwietnia. Na podobnej zasadzie zorganizowana będzie promocja na piwa z oferty browaru Carlsberg (marki: Somersby, Garage, Okocim Radler) w mechanizmie 2+1 gratis. Na klientów będzie czekała również promocja cenowa na węgiel drzewny i brykiet marki TOP Grill (w cenie 6,99 zł);

Warto także podkreślić, że Stokrotka przygotowała szeroką ofertę produktów piknikowych, wykonanych wyłącznie z papieru lub drewna, jak papierowe słomki do picia, tacki i kubki czy drewniane zestawy sztućców.