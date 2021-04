Majówka 2021. Jak będą otwarte sklepy?

Majówka 2021 trwa tylko trzy dni.

1 maja obchodzimy Święto Pracy, 2 maja jest niedziela i Święto Flagi, zaś 3 maja jest Święto Konstytucji 3 Maja.

Dlatego duże sieci handlowe w te wszystkie dni będą nieczynne.

W tygodniu przed majówką 2021 większość sklepów pracuje według swoich standardowych godzin. 1 i 3 maja obchodzimy święta państwowe, a 2 maja wypada w niedzielę. Wynika z tego, że hipermarkety, supermarkety i inne większe placówki sieciowe będą przez cały okres długiego weekendu zamknięte. Dlatego większe zakupy warto zrobić przez majówką, zwłaszcza, że sklepy przygotowały ciekawą ofertę i różnorodne promocje. Szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych placówek możemy też sprawdzić na ich stronach internetowych.

W trakcie majówki czynne będą sklepy na stacjach benzynowych oraz te placówki, w których za ladą stanie ich właściciel. Często więc będą to małe osiedlowe sklepy.

Jak będą otwarte sklepy w majówkę 2021?

Oto wykaz wybranych placówek:

Aldi: Godziny otwarcia sieci Aldi nie ulegną zmianie. Sklepy będą czynne w piątek przed majówką od 06:00 do 22:00. 1, 2 i 3 mają będą zaś zamknięte.

Auchan: Godziny otwarcia sieci handlowej Auchan pozostają bez zmian. 1, 2 i 3 maja sklepy będą zamknięte – mówi Dorota Patejko, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR, Auchan Retail Polska.

Biedronka: Placówki Biedronki od 1 do 3 maja będą zamknięte, a w pozostałe dni będą czynne według standardowych godzin otwarcia. Sklepy tej sieci informują w internecie o godzinach funkcjonowania.

Dino: Markety Dino będą czynne w standardowych godzinach, czyli 6.00-23.00. Pojedyncze sklepy mogą być czynne krócej, co wynika z dostosowania do lokalnych przepisów – informuje Iga Brajer, Specjalista ds. CSR i komunikacji, Dział Prawny Dino.

Grupa Chorten: – Część naszych placówek partnerskich będzie zamkniętych w czasie od 1 do 3 maja. Natomiast w grupie mamy coraz więcej punktów, które decydują się na otwarcie w niedziele i święta. Stoją tam za ladą sami właściciele lub sklepy realizują umowy na świadczenie usług pocztowych, więc mogą funkcjonować w takie dni zgodnie z prawem – informuje sieć handlowa.

Kaufland: – Standardowe godziny otwarcia sklepów Kaufland dla klientów w maju to: 6:00-23:00. Trzy markety będą czynne do godziny 22:00. Są to sklepy w następujących lokalizacjach: Biłgoraj (al. Jana Pawła II 49), Końskie (ul. Lipowa 12), Świdnik (ul. Krępiecka 3). Jednocześnie informujemy, że w dniach 1, 2 i 3 maja nasze markety będą nieczynne – podaje sieć.

Lewiatan Holding: – Każdy ze sklepów naszej sieci indywidualnie decyduje o godzinach otwarcia placówki, dostosowując się tym samym do potrzeb okolicznych mieszkańców. Warto przypomnieć, że część sklepów sieci Lewiatan, tak jak w poprzednich latach, jest otwarta w niedzielę, na tej samej zasadzie, co sklepy rodzinne czy osiedlowe. Decyzję o otwarciu sklepu podejmuje franczyzobiorca, a informacje o godzinach pracy są dostępne w poszczególnych placówkach – mówi Marcin Poniatowski, członek zarządu ds. marketingu Lewiatan Holding S.A.

Lidl: Sklepy Lidl Polska będą zamknięte od 1 do 3 maja, włącznie. W pozostałe dni, placówki będą funkcjonować według standardowych godzin otwarcia.

Netto: Od 29 do 30 kwietnia sklepy Netto, z wyjątkiem niektórych sklepów z ograniczeniami administracyjnymi, będą czynne do godziny 23.00. Sklepy z ograniczeniami administracyjnymi będą otwarte w standardowych godzinach (6-22). Od 1 do 3 maja sklepy Netto będą nieczynne. Od wtorku, 4 maja, aż do września włącznie sklepy Netto będą czynne dłużej - większość placówek, z wyjątkiem niektórych sklepów z ograniczeniami administracyjnymi, będzie otwarta w dni powszednie od godziny 6 rano do godziny 23.00. Jednocześnie w lipcu i sierpniu funkcjonowanie niektórych sklepów Netto zostanie wydłużone nawet do godziny 24.00.

Spar: W sieci Spar niezależni partnerzy sami decydują o godzinach otwarciu placówek.

Stokrotka: 30 kwietnia, w piątek, wszystkie sklepy Stokrotki będą otwarte do godziny 23.00. Z kolei we wszystkie dni weekendu majowego (01-03 maja: sobota-poniedziałek) supermarkety i markety Stokrotka będą zamknięte. Wyjątek stanowią sklepy formatu express, które będą funkcjonowały w skróconych godzinach, takich jak w niedziele. Oddzielna kwestia to sklepy franczyzowe, gdzie decyzja o otwarciu sklepów w te dni należy każdego z naszych franczyzobiorców.

Żabka: W dniach 1-3 maja 2021 r. obowiązują takie same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Franczyzobiorcy sklepów Żabka mogą więc skorzystać z dopuszczonej przez Ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni możliwości prowadzenia w tych dniach sprzedaży osobiście. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach. Lokalizację i godziny otwarcia sklepów można również sprawdzić w aplikacji żappka i na stronie www.zabka.pl.