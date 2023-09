Robert Makłowicz wraz z synami, Mikołajem i Ferdynandem, stworzył markę: Makłowicz i Synowie. O strategii, podziale obowiązków i dalszych planach rozwoju spółki rozmawiamy z Mikołajem i Ferdynandem Makłowiczami oraz ich ojcem Robertem.

Mikołaj i Ferdynand Makłowiczowie w rozmowie z nami opowiedzieli m.in. o strategii marki Makłowicz i Synowie. / fot. Materiały prasowe

Makłowicz i Synowie: jaka jest strategia marki?

Marka Makłowicz i Synowie latem tego roku zadebiutowała na rynku spożywczym z pierwszymi produktami. Czym dla panów jest ta działalność?

Ferdynand Makłowicz: Marka Makłowicz to my! Tata dzięki swojej ciężkiej pracy stworzył swojego rodzaju platformę komunikacyjną z odbiorcą. Lata doświadczeń i wypracowane zaufanie dają nam dziś możliwość tworzenia treści i produktów. Odpowiadając w swoim imieniu, dla mnie marka Makłowicz to rodzina, odpowiedzialność za zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni, a które przez lata wypracował Tata. To także jedzenie, które jest autentyczne, i które uwielbiam.

Jaka jest strategia rozwoju marki Makłowicz i Synowie?

Mikołaj Makłowicz: Przede wszystkim wprowadziliśmy na rynek produkty, których nie ma konkurencja, jak np. gotowe danie butter chicken w słoiku (do tej pory można było kupić jedynie sos), czy też Bogracz albo Fabada. Mamy też oliwy i makarony kupowane od rodzinnych włoskich firm, które mają świetną relację jakości do ceny. Produkujemy to, co sami chcielibyśmy jeść, czy też dawać naszym dzieciom do jedzenia.

Jaki jest potencjał marki, jeśli chodzi działalność na polskim rynku spożywczym?

MM: Nie chcemy pozycjonować się na markę premium, jednak zależy nam na odpowiednim doborze składników oraz uzyskaniu zamierzonego smaku, stąd nieco wyższa niż standardowa cena naszych produktów w tej kategorii.

Mamy dwóch synów i ojca. Jaki jest podział obowiązków w firmie?

FM: Strategiczne decyzje dotyczące biznesu podejmujemy we czwórkę, czyli również z mamą. Różnimy się, stąd różne podejścia i perspektywy. Najlepszą zabawę i największą satysfakcję daje nam konsensus, który scala nasze wizję, a efekt widać na półce czy ekranie. Co do podziału obowiązków, tata z bratem tworzą produkty i treści, ja z kolei jestem odpowiedzialny za kwestie operacyjne rodziny. Oczywiście jak to w rodzinie nie mamy konkretnie rozpisanego podziału obowiązków, rozmawiamy na bieżąco i słuchamy siebie nawzajem. Uważam, że właśnie to nas tworzy jako zespół - poczucie obowiązku i odpowiedzialności za całość przedsięwzięć.

Znamy podział obowiązków, a jaki jest podział zysków?

MM: Uczciwy (śmiech.)

W ofercie Państwa marki mamy już kilka produktów, a czy możemy spodziewać się kolejnych?

MM: Na tę chwilę w naszym portfolio jest ok. 30 produktów, ale mamy już nowe pomysły, które sukcesywnie będziemy wprowadzać do oferty. Kolejne smaki chcielibyśmy wprowadzić jeszcze w tym roku.

Polska na talerzu: jak jedzą Polacy?

Mówiąc o produktach, jaka jest zdaniem panów świadomość kulinarna Polaków?



F.M: To bardzo ogólnie zadane pytanie. Tylko w Polsce jest nas prawie 38 milionów. Dokładając do tego jeszcze grupę żyjącą poza granicami naszego kraju, uzbiera się już całkiem pokaźne grono smakoszy. Mieszkamy w górach i nad morzem, czerpiąc z naszych kulinarnych korzeni jak drzewa oliwne po suszy, podróżujemy i głodni nowości przywozimy ze sobą kulinarne inspirację, które widać dziś prawie każdym miejscu w Polsce.

MM: W mojej opinii świadomość kulinarna oraz ciekawość jest naprawdę duża! Nie da się ukryć, że osobą, która rozpoczęła uświadamiać rodaków jest nasz Tata. Bo przecież kto 20 lat temu z telewizora tłumaczył, czym jest mozzarella?

Dzisiaj natomiast mamy wiele programów kulinarnych, stron internetowych itp. poświęconych tematyce kulinarnej. Myślę, że niedoceniana jest rola sieci handlowych w Polsce, bo przecież dostępność danego produktu świadczy o jego popularności.

Wydaje mi się, że część z nas nie docenia tego, co mamy w Polsce, np. jakości jedzenia w Polskich oddziałach międzynarodowych sieci fast foodowych. To wszystko dzieje się między innymi dzięki fantastycznej kadrze managerskiej oraz szerokiej dostępności genialnych półproduktów.

Nie oceniam, jak jedzą Polacy generalnie, bo to naprawdę indywidualna kwestia. Jednak mnogość oraz jakość półprodutków jakie mamy u nas na półkach, mogą świadczyć o tym, że jemy naprawdę dobrze.

Czy Polacy pokochają produkty Makłowiczów?

Jakie największe zmiany wśród trendów kulinarnych zauważyli panowie na przestrzeni ostatnich lat?

MM: Trendy wynikają przede wszystkim ze zmian nawyków żywieniowych, a także tego, że staliśmy się bardzo otwarci na nowe smaki. Widać, że chętnie próbujemy nowości - stąd np. ostatnia popularność bułeczek bao. Coraz większą uwagę przywiązujemy też do jakości produktów, które spożywamy, a także sposobu hodowli mięsa czy upraw roślin, z których przygotowujemy posiłki, czy zamawiamy gotowe dania. Nie możemy też zapomnieć o silnym trendzie wegetariańskim - niemal w każdej restauracji, a także na półkach sklepowych z gotowymi daniami znajdziemy pozycje wegetariańskie. W naszej ofercie również są dania bezmięsne.

Czego według panów konsumenci oczekują obecnie od jedzenia, czy np. poszukują oryginalnych smaków czy jednak wracają do tradycji?



F.M: Myślę, że konsumenci przede wszystkim oczekują dziś jakości i autentyczności. Sam jestem fanem pieczeni huzarskiej czy placków ziemniaczanych, co wcale nie ogranicza mnie przed zamówieniem od czasu do czasu czegoś z kuchni fusion. Jesteśmy społeczeństwem aspirującym, szukamy nowości i się nimi cieszymy, z tej racji wymagamy też coraz wyższej jakości wykonania od naszych rodzimych potraw.

Mówiąc o konsumentach, jak pandemia koronawirusa i wysoka inflacja, a przez to drożyzna, wpłynęły na gotowanie Polaków w domach?

FM: Pandemia bez wątpienia mocno zaburzyła relacje restauracja - domowa kuchnia, zmuszając gro gości do stołowania się wyłącznie w domowym zaciszu. Wiele osób odnalazło w sobie talent do gotowania i odkryło przyjemność z dzielenia wspólnego stołu z najbliższymi. Z drugiej strony znam też ludzi, którzy gotować nienawidzą i był to dla nich czas kulinarnych utrapień. Dla jednych i drugich nasze produkty są rozwiązaniem bardzo wygodnym. Dla gotujących, nasze słoiki stanowią idealną bazę do rozwinięcia swoich inspiracji, za to dla stroniących od palników to szybki i bezpieczny sposób na przygotowanie posiłku.

Wspomnieliśmy wcześniej o programach kulinarnych, czy zdaniem panów Polacy są przesyceni gotowaniem i tego typu programami kulinarnymi, czy jednak nadal je chłoną?

MM: Trudno to jednoznacznie stwierdzić, bo nie mamy dostępu do statystyk. Moim zdaniem nie, bo w mediach społecznościowych tego typu treści nadal jest bardzo dużo. Jeśli format jest dobry jakościowo to na pewno znajdzie odbiorców - i tu na przykładzie kanału YT taty mamy na to potwierdzenie.

Na koniec pytanie do Pana Roberta, czy czuje się Pan częścią popkultury ze względu na częstotliwość różnych memów, przeróbek z Panem w roli głównej? Czy Pan to śledzi w internecie?

RM: Określiłbym się raczej mianem osoby rozpoznawalnej i popularnej z racji tego, co robię od lat, czyli pokazywania się w przestrzeni publicznej. Nie śledzę wszystkiego na bieżąco ze względu na ogrom zawodowych obowiązków, ale z racji, że część z tych publikacji wyłapuje nam monitoring mediów, to synowie podsyłają mi te, które według nich powinienem zobaczyć.

Dziękujemy za rozmowę.

