MAKRO: dbamy o dobrostan pracowników i stabilne warunki pracy

Najistotniejsze elementy polityki personalnej w Makro to zapewnianie stabilnych warunków zatrudnienia oraz dbałość o zapewnienie miejsc pracy, szczególnie w pandemii, co wielokrotnie doceniają zarówno nasi pracownicy jak i kandydaci – z Katarzyną Kosel, Członkiem Zarządu i Dyrektorem Pionu Personalnego MAKRO Polska rozmawia Olimpia Wolf.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 09-02-2022, 13:09

Katarzyn Kosel, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Personalnego MAKRO Polska. Fot. materiały prasowe

"Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf” to autorski cykl wywiadów dotyczących szeroko rozumianego rynku żywności.

W poniższym tekście rozmawiamy o zapewnianiu w MAKRO stabilnych warunków pracy, inwestowaniu w umiejętności pracowników oraz dbaniu o dobrostan wszystkich zatrudnionych osób.

Olimpia Wolf: MAKRO Polska zostało odznaczone Top Employer Polska 2022 oraz Top Employer Europe 2022. To potwierdzenie najwyższych standardów działań Makro w zakresie prowadzonej polityki personalnej. Jakie są najważniejsze elementy tej polityki?

Katarzyna Kosel: Jesteśmy dumni, że nasze wieloletnie konsekwentne działania po raz piąty zostały docenione przez Top Employer Institute. Najistotniejsze elementy polityki personalnej w MAKRO to zapewnianie stabilnych warunków zatrudnienia oraz dbałość o zapewnienie miejsc pracy, szczególnie w pandemii, co wielokrotnie doceniają zarówno nasi pracownicy jak i kandydaci. Inwestujemy w umiejętności kierowników liniowych w zakresie budowania przez nich warunków dla angażującego pracowników środowiska pracy, realizujemy programy przywództwa i szkolenia menedżerskie. Dbamy również o stały rozwój umiejętności i kompetencji pracowników poprzez ich udział w projektach szkoleniowych i programach rozwoju kompetencji m.in. takich jak: Akademia Aktywnej Sprzedaży, Akademia Sales Force = Akademia Sił Sprzedaży. Dbamy o dobrostan pracowników i ich bezpieczeństwo tak fizyczne jak i psychologiczne czy zdrowotne poprzez oferowanie wsparcia psychologicznego, propagowanie wiedzy z zakresu BHP, ergonomii pracy czy organizacji szczepień przeciw COVID-19. Inwestujemy w programy motywacyjne i pakiety wynagrodzeń całkowitych, obejmujące m.in: programy premiowe, konkursy z nagrodami, rabaty na zakupy czy też pozapłacowe programy uznaniowe. Dbamy także o prowadzony dialog z naszymi pracownikami poprzez stosowanie efektywnych kanałów komunikacji wewnętrznej czy też badania zaangażowania, w ramach których stale podnosimy udział pracowników zaangażowanych - należymy do pracodawców najlepiej ocenianych w tym zakresie na rynku.

W ostatnich latach firmy przywiązują duże znaczenie do wdrażania ESG oraz do świadomego dbania o dobrostan pracowników. Jakie dobre praktyki są w tym zakresie stosowane w MAKRO Polska?

Z myślą o dobrostanie naszych pracowników uruchomiliśmy program „Włącz równowagę”. W ramach programu przeprowadziliśmy szereg warsztatów dotyczących szeroko pojętego well-being, np. zarządzania energią i czasem. Uruchomiliśmy też wsparcie w formie telefonicznych konsultacji z psychologiem. Nasi pracownicy mają dostęp do Karty Multisport i do bazy wiedzy Multilife – jest to platforma z nagraniami ćwiczeń, propozycjami diety, możliwość kontaktu z dietetykiem.

Jakie mają Państwo plany na najbliższą przyszłość związane ze wsparciem pracowników?

Zamierzamy jeszcze lepiej wychodzić naprzeciw potrzebom pracowników poprzez zbadanie ich poziomu poczucia dobrostanu i przygotowanie strategii well being w oparciu o ich obecne faktyczne potrzeby. Jednocześnie pracujemy nad wdrożeniem profesjonalnego systemu kafeteryjnego, pozwalającego na elastyczne i dopasowane do potrzeb pracowników zarządzanie obszarem benefitów pracowniczych. Nadal będziemy inwestować w rozwój kompetencji pracowników, a szczególnie pracowników naszych Sił Sprzedaży. Będziemy też oferować ciekawe programy onboardingowe dla nowo zatrudnionych. Bardzo dziękuję naszym wszystkim pracownikom, którym dedykuję to wyróżnienie.

Zapraszamy do lektury wszystkich wywiadów z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf".