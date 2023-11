Czym różni się franczyza miękka od twardej? Co zrobić, by ta pierwsza forma była efektywna? Jakie formaty proponuje franczyzobiorcom Odido? Czym jest społeczność Odido Elevate? - o tym podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu mówił Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego Makro Cash And Carry Polska SA.

Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego Makro Cash And Carry Polska SA; fot. PTWP

Franczyza twarda czy miękka?

Zdaniem Sławomira Leszczyńskiego różnica między twardą i miękką franczyzą dotyczy przede wszystkim tego, jak wygląda współpraca franczyzobiorcy i franczyzodawcy.

- Miękka franczyza daje dużo większą swobodę partnerom w biznesie na dobór rozwiązań i na prowadzenie swojego biznesu. Która z tych form współpracy jest bardziej korzystna? To zależy. Obie mogą być sukcesywne, jak i obie mogą borykać się z trudnościami. Co musi się wydarzyć, by miękka franczyza była efektywna? Tutaj kluczowe będą trzy aspekty. Po pierwsze - świadomość rynku i trendów. Trudno sobie wyobrazić, by ktoś kto prowadzi sklep spożywczy nie analizował zakupowych zwyczajów konsumentów i sposobów komunikacji z nimi. Drugi aspekt, szczególnie ważny w dzisiejszych czasach, to element tożsamości, czyli umiejętności wpisania się sklepu w lokalną społeczność - w jej potrzeby, charakterystykę i wartości. To odzwierciedla się m.in. w odpowiednim doborze asortymentu. Trzeci aspekt to tzw. basic retailing, czyli podstawy marketingu i komunikacji marketingowej. Dotyczy to zarówno asortymentu, jak i pułapów cenowych, czyli promocji i ich roli. To także elementy mechanizmów lojalnościowych. Dzisiaj efektywne prowadzenie sklepu polega na "przyspawaniu" konsumenta w dłuższej perspektywie do naszej placówki - czy to wewnątrz punktu sprzedaży, w formie różnych aktywacji, czy też poza punktem sprzedaży, wykorzystując narzędzia cyfrowe, aplikacje, mailinigi itp. Te trzy filary sukcesu miękkiej franczyz to właśnie podstawa naszej franczyzy Odido i konceptu Elevate, który rozwijamy od ponad dwóch lat - wyjaśnia dyrektor pionu handlowego Makro Cash And Carry Polska.

Odido Elevate - co to za koncept?

- Odido Elevate to koncept dostosowany do lokalnych społeczności. Nie chcemy i nie idziemy w kierunku tzw. blue printu, czyli "wciskania" każdego franczyzobiorcy w jedną formę franczyzy i tworzenie klonów, niezależnie od miejsca, w którym jesteśmy. To nie jest czas i miejsce, aby oferować taki model małego formatu, dlatego że konsument w różnym miejscu ma różne potrzeby. Dlatego Odido funkcjonuje w dwóch odsłonach. Pierwsza z nich to odsłona wielkomiejska City Store dla tzw. konsumentów z ulicy, często randomowych, niepowtarzalnych, którzy realizują swoje impulsowe potrzeby (kwa, przekąska). To zupełnie inny konsument niż konsument rodzinny, robiący zakupy na potrzeby gospodarstwa domowego. Dla takich klientów przygotowaliśmy format odpowiadający klasycznej definicji małego sklepu spożywczego. Te dwa formaty to punkt startowy, jeśli chodzi o koncept Elevate - tłumaczy nasz rozmówca.

- Stawiamy przede wszystkim na partnerstwo z naszymi franczyzobiorcami. Wspólnie ustalamy z właścicielem, jaki asortyment powinien być w ofercie, ale też przedstawiamy swoje rekomendacje i pokazujemy, co w danym regionie się sprawdza. Wnosimy swoją wiedzę rynkową do projektu, skanujemy rynkową konkurencję, szacujemy gdzie są jej mocne i słabe strony. Sklepy Odido powstają niemalże od podstaw. Staramy się zachęcać franczyzobiorców do korzystania z innowacyjnych rozwiązań, jak np. food-to-go, kącik kawowy. Do projektu Elevate wnosimy także skalę Grupy Metro, w tym unit odpowiedzialny za systemy i informatykę. Mamy systemy kasowe, elektroniczne, integrujące systemu zamówieniowe stworzone na potrzeby naszej franczyzy. Oferujemy pełne technologiczne wsparcie w prowadzeniu sklepów. Udało nam się też wypracować społeczność Odido Elevate. Rozpoczęliśmy od ośmiu sklepów ambasadorskich, sklepów symboli, które przyciągają innych franczyzobiorców. Zapraszamy potencjalnych partnerów do tych placówek, by bez naszego udziału mogli porozmawiać z osobami prowadzącymi sklepy i poznać koncept "od podszewki". Wpinamy naszych franczyzobiorców w ten koncept wspólnego doskonalenia się i wymiany doświadczeń - podsumowuje Sławomir Leszczyński.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl