Makro Polska: 200 sklepów ODIDO w nowym koncepcie rocznie (wideo)

- Bardzo wierzymy w nowy koncept sklepów ODIDO i chcemy, aby w ciągu roku powstawało ponad 200 nowych sklepów - mówi Irmina Trefoń, starszy kierownik ds. rozwoju franczyzy w firmie Makro Polska.

Autor: OW / PP, www.portalspozywczy.pl

Data: 10-11-2021, 13:53

Irmina Trefoń, starszy kierownik ds. rozwoju franczyzy w firmie Makro Polska o nowym koncepcie sklepów Odido

- W październiku został otwarty nowy sklep ODIDO w zmienionym formacie. Do zmian skłoniły nas zmiany rynkowe i postępujący rozwój franczyzy. Osoby prowadzące sklepy spożywcze chcą pracować z odpowiednimi partnerami - mówi Irmina Trefoń.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowy format sklepów ODIDO

Jak podkreśla Irmina Trefoń, minęło 11 lat od otwarcia pierwszego sklepu ODIDO, więc jest to najlepszy czas ku temu, żeby wprowadzić nowy format, który odpowiada na wyzwania rynku.

- Nowy format to przede wszystkim dopasowanie do lokalizacji, w którym znajduje się dany sklep. Jest więc model sklepu miejskiego oraz taki przeznaczony dla mniejszych miejscowości. To, czym chcemy się wyróżnić to wspólne budowanie z franczyzobiorcami modelu biznesowego. Dodatkowo zmieniliśmy wizualizację sklepu tak, żeby poprawić doświadczenie zakupowe klientów. Wprowadziliśmy nowy asortyment i stawiamy na produkty lokalne, gdzie ich dobór tworzymy wspólnie z franczyzobiorcą prowadzącym sklep - mówi przedstawicielka Makro Polska.

Przyznaje, że bardzo ważnym elementem, który ma wyróżniać ODIDO, są różnego rodzaju usługi. I tak jak w mieście punkt kawowy stał się już standardem, to w mniejszych miejscowościach może to być bardzo dobry wyróżnik sklepu.

Dodatkowym elementem, który buduje jakość ODIDO jest dobrze zaprojektowana przestrzeń powodująca, że klienci czują się w sklepach dobrze, wygodnie i chcą robić w nim zakupy.

ODIDO - wsparcie dla franczyzobiorców

- Zanim zaczęliśmy budować wsparcie dla franczyzobiorców, zapytaliśmy się ich czego potrzebują i jakie są ich największe bolączki w biznesie. I okazało się, że są takie elementy, nad którymi chcieliby z nami pracować wspólnie. Jest to między innymi rozwój, czyli potrzeba szkolenia siebie i swoich pracowników. W związku z tym rozwijamy projekt "Akademia Handlu Detalicznego" - przyznaje Irmina Trefoń.

Kolejną rzeczą jest praca z asortymentem. - Wprowadzamy planogramy, które pozwolą franczyzobiorcom skuteczniej i lepiej zarządzać półką - dodaje.

- Bardzo ważnym elementem jest także digitalizacja. Jesteśmy otoczeni przez nowe technologie i w Odido też nie może tego zabraknąć. W najbliższej przyszłości będziemy pracować nad aplikacją dla klientów sklepów - podsumowuje Trefoń.

Rozwój sieci Odido w koncepcie Elevate

Przypomnijmy, 23 października 2021 r. w miejscowości Wrząca otwarty został pierwszy sklep marki Odido, powstały w ramach Elevate – międzynarodowego projektu rozwoju detalicznych sieci franczyzowych. Wraz z nim Makro Polska rozpoczyna przebudowę całej sieci lokalnych punktów handlowych.

Odświeżona wizualizacja, przestronne alejki, czytelna nawigacja ułatwiająca zakupy, poszerzona oferta świeżych owoców, warzyw, nabiału i zdrowej żywności, bogaty wybór regionalnych wędlin i serów oraz punkt z kawą Costa – to niektóre z nowości czekających na klientów sklepu we Wrzącej, prowadzonego przez ambasadora marki ODIDO, Tomasza Rychlika.

Widoczne dla kupujących zmiany to część innowacji wprowadzonych wraz ze startem ODIDO Elevate. Pozostałe to m.in. usprawnienie i dostosowanie dostaw do potrzeb konkretnej placówki i jej klientów, wsparcie dedykowanych doradców ODIDO, silniejsze działania marketingowe koncentrujące się na komunikacji w kanałach internetowych. Wkrótce franczyzobiorcy ODIDO będą mogli poszerzać swoją wiedzę handlową, biorąc udział w szkoleniach w ramach Akademii Handlu Detalicznego. W kolejnym etapie zostaną wprowadzone cyfrowe rozwiązania wspierające właścicieli sklepów: w tym aplikacja zakupowa dla konsumentów, cyfrowe narzędzia do zarządzania sprzedażą i planogramami czy ułatwienia w procesie zamówień.

Czytaj: ODIDO Elevate: Makro rusza z nowym konceptem lokalnych sklepów