Makro Polska czwarty rok z rzędu wyróżnione w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce”

Podobnie jak w latach 2018-2020, Makro Polska zostało docenione przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W ogłoszonym właśnie zestawieniu za rok 2021 Makro otrzymało maksymalną liczbę 10 wyróżnień.

Jednym z wyróżnionych obszarów są działania firmy na rzecz środowiska. Celem Makro jest rezygnacja z freonu do 2030 roku. Cel ten firma realizuje poprzez projekt „Freon Exit Program”. Przeprojektowano już osiem hal, a jedna została wybudowana od początku z czynnikiem obojętnym dla środowiska. W każdej ze wspomnianych powyżej hal odzyskuje się ciepło, które służy do ogrzewania wody oraz pomieszczeń. Firma prowadzi również projekt „Energy Saving Program”. We wszystkich placówkach sieci oświetlenie wymieniane jest na LED, wprowadzona została automatyczna optymalizacja zużycia energii oraz kontrola pomiaru temperatur.

Jednocześnie, za pomocą „Energy Awareness Program”, prowadzona jest edukacja ekologiczna pracowników. Omawiane działania przełożyły się na obniżenie zużycia energii o 38%. Do wspólnej, zrównoważonej zmiany zachęcani są również klienci, dlatego Makro jako pierwsza sieć handlowa umożliwiła korzystanie z ładowarek elektrycznych na wszystkich swoich parkingach w Polsce.

Makro prowadzi działania na rzecz zrównoważonej marki własnej poprzez wdrożone Polityki zakupowe dotyczące odpowiedzialnego pozyskania surowców w całym łańcuchu dostaw. Sieć poszerza ofertę produktów marki własnej z certyfikatami oraz artykułów wegańskich – substytutów mięsa. Firma sukcesywnie optymalizuje opakowania marek własnych, jednocześnie rozwijając linię produktów ekologicznych. Ze wszystkich ziół wycofano plastikowe owijki, przechodząc na papierowe opakowania, a większość plastikowych doniczek zastąpiono papierowym plugiem. Dzięki zmianie, do września 2021 roku Makro zaoszczędziło 15 ton plastiku. Wprowadzenie ekologicznej linii ziół powoduje wyeliminowanie stosowania środków ochrony roślin podczas produkcji.

Makro stale rozwija kulturę bezpieczeństwa żywności, a w proces zaangażowani są wszyscy pracownicy. Firma od 2011 roku ma wdrożony system bezpieczeństwa żywności ISO 22000, a w 2022 roku uzyskała certyfikat według nowej wersji normy. Regularnie szkoli pracowników z zasad higieny, jakości i bezpieczeństwa.

To już 21 edycja raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, uznawanego za największy i najważniejszy w Polsce przegląd działań CSR. Rok 2022 po raz kolejny okazał się rekordowy: swoje propozycje dobrych praktyk (łącznie było ich 1667) zgłosiło aż 283 firmy (wobec 257 firm w roku poprzednim).

Podobnie jak w ubiegłym roku, organizatorzy wyznaczyli limit dziesięciu nowych praktyk zgłaszanych przez jedną firmę. W tej edycji ograniczenie to dotyczyło także praktyk długoletnich. Zmiany te miały na celu skłonienie firm do zgłaszania do raportu aktywności z zakresu CSR, które wnoszą nową jakość. Wszystkie 10 praktyk Makro zostało docenione w raporcie. Liczba ta stanowi najlepszy dowód, iż idee społecznej odpowiedzialności biznesu są w Makro realizowane z pełnym zaangażowaniem.