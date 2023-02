Nasi partnerzy biznesowi otwarcie mówią o znaczeniu kosztu logistycznego w finalnej strukturze oferty handlowej i dążą do optymalizacji cyklu zamówieniowego - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Sławomir Leszczyński, Dyrektor Pionu Handlowego w MAKRO Polska.

Optymalizacja procesów logistycznych

Olimpia Wolf: Jak obecnie wygląda rynek dostawców w kontekście kryzysu logistycznego?

Sławomir Leszczyński: Wśród naszych dostawców widać dużo większą niż dotychczas potrzebę optymalizacji procesów logistycznych na każdym możliwym szczeblu – od procesów zamówieniowych, do finalnego przyjęcia towaru. Nasi partnerzy biznesowi otwarcie mówią o znaczeniu kosztu logistycznego w finalnej strukturze oferty handlowej i dążą do optymalizacji cyklu zamówieniowego, jak i systemu dostaw. Podkreślają, że zdecydowanie sprawdza się współpraca z MAKRO na bazie dostaw do magazynu centralnego lub z udziałem współpracujących z naszą firmą od lat operatorów logistycznych.

Rynek FMCG: silna presja inflacyjna

Co utrudnia, a co ułatwia współpracę z dostawcami?

W ostatnim czasie zdecydowanie niekorzystnie na codziennej współpracy odbija się silna presja inflacyjna, która w znacznym stopniu utrudnia budowanie długookresowych strategii handlowych. O ile w poprzednich latach zmiany cenników bazowych zakupu, tzw. cenników „sto”, pojawiały się nie częściej niż raz do roku, o tyle w ostatnim czasie zmiany na przestrzeni kwartału stały się normalnością. Dostawcy z dużą powściągliwością patrzą też na działania komercyjne zakrojone na dłużej niż dwa, trzy miesiące do przodu, ograniczając tym samym swoje ewentualne wydatki związane ze zmieniającymi się kosztami produkcji i prowadzenia biznesu.

Z drugiej jednak strony, nasi dostawcy poszukują zaufanych partnerów, którzy posiadają zdolność operacyjną i efektywność prowadzenia biznesu, gwarantując tym samym możliwość realizacji celów biznesowych pomimo rosnących kosztów produkcji. Stąd dla wielu naszych partnerów ogromne znaczenie ma szeroka sieć przedstawicieli handlowych oraz wielokanałowość MAKRO jako dystrybutora, która pozwala rozwijać współpracę biznesową bez utraty dostępu do szerokiego polskiego rynku.

Makro: nie zmieniła się struktura zakupów sklepów detalicznych

Jaki asortyment jest najchętniej zamawiany przez sklepy detaliczne?

Pomimo presji cenowej, struktura zakupów sklepów detalicznych nie zmieniła się od lat. W sprzedaży wartościowej dominują niezmiennie alkohole i papierosy, a tuż za nimi plasują się kategorie produktów impulsowych, takie jak: słodycze, napoje i przekąski. Zdecydowanie rośnie rola nabiału oraz pakowanych wędlin, szczególnie w kontekście optymalizacji wielkości opakowania jednostkowego. Jeszcze do niedawna popularne były opakowania w gramaturach od 300 g do 500 g. Obecnie klienci poszukują mniejszych opakowań, w granicach 80-150 g, które nie tylko redukują jednorazowy wydatek, ale też pozwalają lepiej kontrolować poziom konsumpcji w gospodarstwie domowym.

Ciekawy trend widać także w sprzedaży alkoholi mocnych. Spada ilościowa sprzedaż lidera segmentu, tj. wódki czystej, a wzrasta zainteresowanie innymi alkoholami mocnymi, w tym takich segmentów produktowych jak rum, likiery, mixy typu RTD czy chociażby gin. W ostatnim czasie na rynku detalicznym pokaźne wzrosty dostrzegamy w kategoriach herbat, kawy, smaczków i ciastek, które wyraźnie odwróciły swój negatywny trend z poprzednich okresów.

Makro Polska stawia na marki własne

Marki własne MAKRO w ciągu niecałych 11 miesięcy minionego roku osiągnęły ponad miliard zł obrotu i obecnie stanowią 1/6 wartości sprzedaży firmy. Co stoi za tymi wynikami?

Naszą podstawową strategią w zakresie budowania udziału w sprzedaży marek własnych jest konsekwencja. Kilka lat temu postawiliśmy sobie za cel zbudowanie stałego i wysokiej jakości asortymentu, opartego na potrzebach dwóch głównych grup naszych klientów: niezależnej gastronomii oraz sklepów detalicznych. Dla gastronomii ogromne znaczenie ma kwestia optymalizacji kosztu pracy w kuchni i dlatego nasze marki własne, na przykład METRO Chef czy METRO Professional, wpisują się w definicję współczesnego gastronomicznego convenience. Rozwiązania takie jak obrane warzywa, mixy sałat gotowych do spożycia czy mrożone, porcjowane desery to tylko nieliczne przykłady asortymentu dedykowanego naszym klientom HoReCa.

Stale zwiększamy też portfolio produktów o unikatowym charakterze, jak chociażby roślinne alternatywy dla mięsa czy zamienniki mleka zwierzęcego, wynikających z potrzeb profesjonalnych baristów. W kontekście asortymentu dla sklepów detalicznych postawiliśmy na odświeżoną markę Fine Life. Markę, w której zapewniamy zarówno aspekt jakościowy, będący odpowiedzią na oczekiwania finalnych klientów, jak też komercyjny – pozwalając naszym partnerom detalicznym odsprzedawać te produkty w konkurencyjnych do marek producentów cenach. Nowa szata graficzna marki Fine Life, którą wdrażamy od początku zeszłego roku, stanowi atrakcyjną wizualnie alternatywę dla największych i najbardziej rozpoznawalnych marek w kraju.

Dziękuję za rozmowę.

