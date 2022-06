Makro Polska otwiera kolejny sklep ambasadorski Odido w nowym formacie

Autor: AK

Data: 20-06-2022, 16:01

15 czerwca 2022 r. w miejscowości Czarne odbyło się oficjalne otwarcie sklepu Odido w nowej, odświeżonej odsłonie. Jest to już trzeci ambasadorski sklep tej sieci, a drugi w formacie familijnym. W nadchodzących latach Makro Polska planuje otwierać ponad 200 sklepów rocznie.

Familijny format Odido wyróżnia się bogatym asortymentem warzyw, owoców i lokalnych produktów, przestronnością alejek zakupowych oraz czytelną nawigacją ułatwiającą zakupy. Uwagę pierwszych konsumentów odwiedzających sklep Odido w Czarnem przyciągnęła aromatyczna kawa marki Costa Coffee dostępna na wynos. Docenili oni również szeroki wybór regionalnych wędlin.

Drugi ambasadorski sklep Odido

Sklep Odido w Czarnem prowadzi pan Paweł Kopczak, który jest klientem Makro Polska od ponad 20 lat. Ambasadorski sklep w Czarnem będzie stanowił inspirację dla kolejnych klientów, chcących przystąpić do sieci w regionie zachodniopomorskim.

– Zdecydowałem się dołączyć do sieci Odido, ponieważ podoba mi się możliwość łączenia lokalnych rozwiązań ze znanym szyldem – mówi pan Paweł Kopczak, właściciel sklepu w Czarnem. – Dostawy, które zapewnia MAKRO są równie istotne, bo pozwalają zaoszczędzić czas, którego zawsze brakuje przy codziennym natłoku obowiązków. Od kiedy tylko stanął w moim sklepie ekspres, wśród klientów widzę duże zainteresowanie kawą marki Costa, a rozwiązanie z hot dogami pozwala nam na zapewnienie klientom ciepłych przekąsek przez cały dzień. Makro zaproponowało również całkowicie nowy układ sklepu, który jest wygodny dla nas i naszych klientów.

Odido w nowych formatach

W 2021 roku Makro Polska otworzyło pierwsze ambasadorskie sklepy Odido w nowych formatach miejskim i familijnym. Format miejski stworzony został z myślą o konsumentach, którzy nie mają wiele czasu i zależy im na szybkich i sprawnych zakupach.

Asortyment w sklepach w tym formacie to przede wszystkim szeroka oferta przekąsek i gotowych dań do odgrzania w domu. Sklepy w formacie familijnym stawiają przede wszystkim na szeroką ofertę świeżych i regionalnych produktów. Rozwiązania wykorzystane w sklepie w Czarnem podobne są do tych, które zauważyć można w sklepie we Wrzącej, pierwszym ambasadorskim sklepie Odido w formacie familijnym.

Ponad 2200 sklepów Odido

Stworzona przez Makro sieć franczyzowa Odido funkcjonuje na polskim rynku od 2010 roku. Zrzesza pod swoim szyldem ponad 2200 sklepów w całej Polsce i jest jednym z liderów wśród sieci franczyzowych pod względem liczby sklepów.

Odido kieruje swoją ofertę do lokalnych przedsiębiorców, którzy cenią niezależność, a jednocześnie poszukują partnera wspierającego ich w codziennym prowadzeniu biznesu.

Nowy format Odido to połączenie znanego już klientom lokalnego sklepu spożywczego z innowacyjnymi rozwiązaniami, które odpowiadają na potrzeby współczesnego klienta.