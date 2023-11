Sieć hurtowni Makro Polska rozwija marki własne. Aby zapewnić jakość, zarówno produkty jak i dostawcy podlegają licznym kontrolom. Hitem wśród asortymentu marek własnych jest labraks , dorada oraz argentyńska wołowina.

Makro Polska poszerza asortyment marki własnej, fot. materiały prasowe

Świeże ryby i wołowina

Produkty marki własnej sieci hurtowni MAKRO Polska są dedykowane zarówno przedstawicielom gastronomii jak i właścicieli sklepów. Są dokładnie badane i testowane, a dostawcy są poddawani regularnym kontrolom.

Wśród asortymentu warto zwrócić uwagę na nowość sygnowaną marką METRO Premium w kategorii ryb świeżych: labraks i doradę. Pochodzą one ze zrównoważonych hodowli, a ich klasa premium została potwierdzona przez dział jakości MAKRO Polska. Hodowla dorady i labraksu odbywa się w Chorwacji w ściśle kontrolowanych warunkach. Pasza nie zawiera antybiotyków ani GMO.

Transport trwa do 48 godz. od połowu ryb

W celu zapewnienia jakości i świeżości ryb, ich transport trwa do 48 godzin od połowu. Ich delikatne mięso i łagodny smak sprawiają, że mają szerokie zastosowanie w kuchni.

Mogą być zarówno pieczone, grillowane czy gotowane na parze. Labraks współgra z wieloma dodatkami, takimi jak warzywa, mieszanki ziół czy cytrusy, z kolei dorada świetnie komponuje się z cytryną i czosnkiem. Może być również stosowana w sushi jako zamiennik łososia.

Kolejnym produktem, który wzbogacił ofertę, jest argentyńska wołowina. Posiada ona certyfikat METRO QA Audited/certified farms and plants. Mięso to pochodzi od bydła z wolnego wybiegu, karmionego wyłącznie trawą. Poszczególne części przygotowywane są zgodnie z zasadą zero waste, tak aby szef kuchni mógł sprawnie przyrządzić dania. Są starannie przycięte i pozbawione zbędnego tłuszczu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl