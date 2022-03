Makro Polska rusza z kampanią rebrandingową marki Fine Life

8 marca wyznacza początek kampanii, której celem jest odświeżenie wizerunku i wyglądu Fine Life, marki własnej sieci Metro. Głównymi celami rebrandingu jest stworzenie marki atrakcyjnej dla konsumentów, gwarantującej korzystną odsprzedaż klientom Traders oraz zwiększającej ich konkurencyjność na rynku.

Data: 09-03-2022, 15:48

Fine Life oferuje szeroką gamę produktów spożywczych i chemii gospodarczej, a głównym celem oferowanego asortymentu jest zaspokojenie podstawowych potrzeb konsumentów. Marka otwarta jest na lokalne, zdrowotne i ekologiczne trendy w żywieniu. W ofercie znajdują się m.in. mrożone warzywa i owoce, pieczywo, makarony, nabiał, rybne delikatesy, wędliny czy ciastka i słone przekąski. Nowe Fine Life to przede wszystkim szeroka i różnorodna oferta produktów must-have, które sprzedawane są po przystępnej cenie i w atrakcyjnym opakowaniu. Całość opatrzona jest charakterystycznym uśmiechem znajdującym się w logo.

Fine Life skierowane jest głównie do klientów Traders i właścicieli sklepów convinience. Jednym z głównych celów marki jest wsparcie rozwoju konkurencyjności tych klientów na rynku, dzięki unikatowym i cenowo przystępnym produktom. Konkurencyjne ceny produktów marki Fine Line gwarantują klientom Traders korzystną odsprzedaż produktów oraz zysk. Niższe ceny i jakość, która dorównuje popularnym markom, przyczyniają się do postrzegania Fine Life przez konsumentów jako marki atrakcyjnej. Jest ona zwłaszcza skierowana do konsumentów, którym zależy na optymalizacji budżetu.

Odświeżona została m.in. szata graficzna marki. Produkty spod znaku Fine Life oznaczone są logotypem przypominającym uśmiech, a design opakowań jest kolorowy i nowoczesny. W połączeniu z atrakcyjną ceną, przyczynia się to do wzbudzenia w konsumentach poczucia dokonania satysfakcjonujących zakupów. Obecnie, na sklepowych półkach znaleźć można blisko 100 produktów w nowej szacie graficznej. Makro Polska planuje, że do końca roku w halach zawita 400 produktów pod parasolem Fine Life, reprezentujących wizualny rebranding marki.

Fine Life skierowane jest do klientów Traders, właściceli sklepów convenience oraz franczyzobiorców ODIDO, których klienci oczekują dobrej jakości produktów i przystępnych cen. Produkty Fine Life są gwarancją zyskownej odsprzedaży oraz zapewniają możliwość rozwoju działalności klientom Traders.

Oprócz Fine Life, Makro Polska oferuje swoim klientom szereg innych marek własnych. Należą do nich m.in.: marka dla szefów kuchni Makro Chef, wysokiej klasy produkty dla gastronomii marki Makro Premium, profesjonalne sprzęty kuchenne Makro Professional, gwarantujące niską cenę i dobrą jakość produkty ARO oraz Rioba, która stworzona została z myślą o profesjonalnych zastosowaniach w kawiarniach i barach.