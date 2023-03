Makro Polska kontynuuje realizację założeń polityki odpowiedzialnego biznesu. W ubiegłym roku sieć hurtowni podjęła inicjatywy w trzech obszarach: produkt, środowisko oraz klienci i pracownicy.

W ramach Energy Awareness Program Makro Polska zwiększa ekologiczno-środowiskową świadomość zarówno wśród klientów, jak i pracowników.

Spółka zobowiązała się do całkowitego wycofania z oferty jaja z chowu klatkowego.

Do oferty marki własnej Makro wprowadza produkty wegańskie, BIO oraz bez dodatków.

Makro Polska: rozwój kultury bezpieczeństwa żywności

Standardy bezpieczeństwa obowiązujące w MAKRO Polska to efekt wdrożonego w 2011 roku systemu ISO 22000. W 2022 firma po raz kolejny otrzymała certyfikat, co oznacza, że spełnia najwyższe wymagania względem jakości, bezpieczeństwa i higieny procesów w halach. Sieć hurtowni została również wyróżniona tytułem Supermeni Jakości w kategorii bezpieczeństwo.

– W 2022 roku skupiliśmy się na rozwoju kultury bezpieczeństwa żywności. W proces ten są zaangażowani wszyscy pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniach i warsztatach – mówi Agata Zgódka, Menadżer Pionu Zrównoważonego Rozwoju i Jakości w MAKRO Polska.

Działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu to również dobór odpowiednich produktów. Sieć Makro zobowiązała się do całkowitego wycofania z oferty jaja z chowu klatkowego jednocześnie biorąc na siebie rolę edukatora dla klientów Horeca i Traders. Poszerzono także asortyment marki własnej.

– W ramach realizacji polityki Health and Nutrition do oferty marki własnej wprowadzamy produkty wegańskie, BIO oraz bez dodatków, z mniejszą zawartością cukru i soli. Dzięki licznym testom sensorycznym mamy pewność, że zmiana składu nie wpływa na walory smakowe – dodaje Agata Zgódka.

Na opakowaniach ponad 1000 produktów marki własnej pojawiły się również dodatkowe oznakowania dotyczące postępowania z pustymi opakowaniami.

– Zwracamy uwagę na każdy element – mówi Agata Zgódka. Celem oznakowania jest podnoszenie świadomości klientów i pracowników w zakresie segregacji odpadów i znaczenia dla środowiska.

Makro z inicjatywami na rzecz środowiska

Istotnym elementem strategii odpowiedzialnego biznesu są również inicjatywy na rzecz środowiska. W MAKRO Polska dotyczą one przede wszystkim minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności. Działania te są realizowane za pomocą m.in. Freon Exit Program, którego celem jest kompleksowa wymiana freonu w chłodnictwie we wszystkich obiektach MAKRO. Aktualnie przebudowano zgodnie z FEP już 13 hal, cel dla wszystkich obiektów to 2030 rok. Zmiana technologii wpływa na wzrost oszczędności w zakresie chłodnictwa o blisko 40%, co przekłada się na około 20% oszczędności dla całego obiektu.

– Z kolei w ramach Energy Awareness Program zwiększamy ekologiczno-środowiskową świadomość zarówno wśród klientów, jak i pracowników. Ponadto wszystkie hale są wyposażone w dwustanowiskowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych – dodaje Agata Zgódka.

Makro zachęca pracowników do dbania o dobrostan psychiczny

W ubiegłym roku MAKRO Polska przekazało 2 890 069,28 kg żywności. Zdigitalizowano przepływ informacji, co wpłynęło na szybszy i efektywniejszy proces przekazywania darowizn, oraz oszczędność w zakresie zużycia papieru.

Istotnym obszarem w zakresie realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu są również działania na rzecz pracowników. MAKRO Polska dokłada starań, aby zapewnić pracownikom jak najlepsze możliwości rozwoju i satysfakcjonujące warunki pracy. Potwierdzeniem tego jest otrzymanie tytułów Top Employer Polska i Europe oraz certyfikatu HR Najwyższej Jakości. Firma prowadzi liczne programy rozwojowe. Nawiązała także współpracę z platformą Helping Hand, aby zachęcić pracowników do zadbania o dobrostan psychiczny.

