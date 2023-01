W bieżącym roku Makro Polska kontynuuje realizację strategii „Hurt na maksa", która ma na celu podnoszenie jakości współpracy z klientami profesjonalnymi z sektora gastronomicznego i handlu detalicznego.

Makro Polska: wzmacniamy działania w zakresie marki własnej

- Strategia „Hurt na maksa" opiera się na trzech filarach. Pierwszy to asortyment – ściśle dostosowany do wymagań klientów profesjonalnych, drugi to polityka cenowa, a trzeci efektywność operacyjna - informuje w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Magdalena Figurna, Head of Communication PR and Communications MAKRO Cash and Carry Polska.

- Zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie przeżywa dzisiaj gastronomia i sektor detaliczny. Dlatego wzmocniliśmy działania w zakresie marki własnej, ponieważ jest ona świetnym rozwiązaniem ze względu na relację wartości do ceny. Rozwój tej oferty jest dynamiczny, informacje zwrotne od naszych klientów zaś bardzo obiecujące. Nasza marka własna znacząco ułatwia sektorowi HoReCa zarządzania tzw. food cost, a sektorowi detalicznemu zachowanie odpowiedniej marżowości - tłumaczy.

- Rozwijamy wprowadzony w zeszłym roku program „Zielone etykiety”, którego celem jest wsparcie klientów profesjonalnych poprzez gwarancję marżową, kluczową w czasach recesji. Mechanizmem programu „kupujesz więcej, płacisz mniej” objęliśmy kilka tysięcy produktów z naszej oferty - dodaje.

Dalszy rozwój sieci ODIDO

Makro Polska planuje dalszy rozwój sieci ODIDO. - W ubiegłym roku, w którym wprowadziliśmy nowy koncept ODIDO Elevate, otworzyliśmy 100 sklepów w tym formacie. W obecnym roku i każdym kolejnym zamierzamy otwierać 400-500 sklepów rocznie. Oferujemy dwa koncepty, które są dedykowane lokalizacjom miejskim i lokalizacjom wiejskim. Pierwszy to koncept City bardziej skierowany do lokalizacji, w których jest duży przepływ klientów, gdzie jest wielu młodszych klientów, którzy są w biegu. Drugi to sklep familijny dedykowany terenom podmiejskim i wiejskim, lepiej dostosowany do większych zakupów - informuje Magdalena Figurna.

Podkreśla, że w tym trudnym okresie sektor HoReCa potrzebuje też rozwiązań z zakresu technologii cyfrowych, które pomagają budować widoczność na rynku, prowadzić rezerwacji i zamówienia online.

- Kontynuujemy wyposażanie naszych klientów w tego rodzaju narzędzia, tworzymy im możliwie najlepsze warunki przetrwania trudnego okresu. Istotna jest dla nas w bieżącym roku strategia zrównoważonego rozwoju. Wdrażamy również zieloną transformację. W związku z tym do końca 2023 roku dwie trzecie naszych hal przebudujemy pod kątem rezygnacji z freonu - opowiada.

Makro Polska: dwa wyspecjalizowane centra dystrybucyjne

Które kanały sprzedaży są dla Państwa kluczowe w tym roku? - Nasz model działania ma charakter wielokanałowy. Klienci profesjonalni mogą zaopatrywać się w naszych halach lub skorzystać z usługi dostaw. Obecnie mamy dwa wyspecjalizowane centra dystrybucyjne, dedykowane wyłącznie dla gastronomii, które działają na największych rynkach – w Warszawie i Wrocławiu. Planujemy również otwarcie kolejnych centrów na rynkach o dużym potencjale, ponieważ model dostaw z hal cash&carry ma swoje istotne ograniczenia w kontekście rosnącej skali zakupów w modelu delivery. Z naszych 23 hal nadal prowadzimy dostawy do gastronomii i do klienta detalicznego. W ubiegłym roku wdrożyliśmy modyfikacje w 10 halach i dzięki temu podnieśliśmy przepustowość i poprawiliśmy serwis w okresie szczytu, jakim dla gastronomii jest lato - mówi Magdalena Figurna.

