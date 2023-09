Jednym z naszych priorytetów jest rozszerzanie asortymentu produktów. Odpowiadamy w ten sposób na zwiększające się możliwości zakupowe klientów - mówi Łukasz Terelak, Starszy Kierownik ds. Handlu Detalicznego, Makro Polska.

ODiDO: nasze priorytety to rozszerzanie i optymalizacja asortymentu produktów, fot. materiały prasowe

W pierwszym półroczu 2023 roku inflacja cały czas rosła. Powodowało to osłabienie siły nabywczej konsumentów.

Obecnie inflacja spada. Jak sklepy ODiDO oceniają siłę nabywczą klientów i jak przygotowują się na sezon jesienny?

Widać spadek inflacji

- W pierwszym półroczu 2023 roku mieliśmy do czynienia z wyjątkową sytuacją, gdzie inflacja w Polsce rosła, co wpływało negatywnie na siłę nabywczą konsumentów. Jednak teraz obserwujemy spadek inflacji, a optymistyczne prognozy sugerują, że w najbliższych miesiącach inflacja będzie jednocyfrowa - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Łukasz Terelak, Starszy Kierownik ds. Handlu Detalicznego, Makro Polska.

- W związku z tym, ODiDO podejmuje kroki w celu dostosowania się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej i potrzeb klientów. Nasza "Wielka Urodzinowa Loteria ODIDO" trwa nadal do końca września i jest to okazja dla konsumentów, aby zdobyć nagrody. Buduje to pozytywne doświadczenia zakupowe i obraz naszych sklepów - tłumaczy.

ODiDO rozszerza asortyment produktów

- Jednym z naszych priorytetów jest rozszerzanie i optymalizacja asortymentu produktów. Odpowiadamy w ten sposób na zwiększające się możliwości zakupowe oraz preferencje i potrzeby stawiane nam przez klientów. Poszerzamy różnorodność wyboru starając się, by konsument oprócz artykułów w niższych cenach, mógł znaleźć również droższe produkty o wyższej jakości. Tym samym aktywnie pracujemy nad rozszerzeniem wartości koszyka zakupowego, zwiększając przychód w sklepach naszych partnerów biznesowych - podkreśla Łukasz Terelak.

- Kontynuujemy rozbudowę naszej sieci zgodnie z nową koncepcją sklepów ODiDO. Ma to na celu zapewnienie konsumentom przyjemnego i efektywnego doświadczenia zakupowego. Stawiamy na komfort, estetykę oraz nowoczesne rozwiązania aranżacji sklepów aby podnosić jakość zakupów - dodaje.

- Co do przyszłych działań sieci ODiDO, naszym celem jest dalsza adaptacja do zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz potrzeb konsumentów. Monitorujemy sytuację inflacyjną i dostosowujemy naszą ofertę, by sprostać oczekiwaniom klienta końcowego - informuje.

ODiDO optymalizuje ceny

Łukasz Terelak podkreśla, że w okresie spadającej inflacji ODiDO podejmuje dodatkowe kroki. Są to m.in. optymalizacja cen i promocje. Sklepy skupiają się na optymalizacji cen swoich produktów oraz oferują promocje i rabaty, by pomóc konsumentom w oszczędzaniu.

- Wprowadzamy również kampanie promocyjne, które skupiają się na oszczędzaniu i rozsądnych zakupach, pomagając konsumentom podejmować świadome decyzje zakupowe. Śledzimy zmieniające się trendy i preferencje konsumentów, dostosowując strategię zakupową do bieżących potrzeb - tłumaczy.

- Wspieramy także ofertę produktową ODiDO kampaniami na popularnych portalach internetowych i w mediach społecznościowych - podsumowuje Łukasz Terelak.

