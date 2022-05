Makro Polska wystartowało z Akademią Handlu Detalicznego

W kwietniu br. Makro Polska uruchomiło program rozwojowy Akademia Handlu Detalicznego, skierowany do swoich przedstawicieli handlowych. Głównym celem Akademii jest wsparcie uczestników programu w budowaniu praktycznej wiedzy na temat sektora handlu detalicznego, dzięki któremu firma zapewnia stały rozwój biznesu swoich klientów.

Autor: AK

Data: 09-05-2022, 16:22

Makro Polska wystartowało z Akademią Handlu Detalicznego/ fot. mat. prasowe

Akademia Handlu Detalicznego to program szkoleniowy skierowany do Sił Sprzedaży, pracujących na co dzień z klientami detalicznymi. W czasie realizowania modułów Akademii uczestnicy zdobywają wiedzę z różnorodnych obszarów dotyczących rynku handlu detalicznego, m.in. jak wspierać rozwój franczyzy, w jaki sposób identyfikować potencjał franczyzowy i zakupowy sklepu oraz zdobywać wiedzę dotyczącą najnowszych trendów na rynku handlu detalicznego.

Akademia Makro

Program Akademii podzielony jest na 3 poziomy: brąz, srebro oraz złoto. Każdy poziom podzielony jest na 2 rozdziały: „Jak efektywnie prowadzić sklep” oraz „Identyfikacja potencjału i rozwój biznesu klienta”.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Poprzez uruchomienie Akademii, Makro Polska chce ułatwić uczestnikom tej ścieżki rozwojowej zdobywanie wiedzy o handlu detalicznym w interesujący i efektywny sposób.