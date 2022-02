Makro zrealizowało założenia strategii odpowiedzialnego biznesu

Polityka zrównoważonego rozwoju jest niezwykle istotnym elementem działalności METRO AG, a więc i MAKRO Polska. Działania firmy w 2021 roku skupiły się przede wszystkim na minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Autor: materiał prasowy Makro

Data: 08-02-2022, 12:42

Makro zrealizowało założenia strategii odpowiedzialnego biznesu na rok 202; fot. shutterstock

W 2021 roku MAKRO Polska podjęło szereg inicjatyw w zakresie odpowiedzialności biznesowej, realizowanych w trzech głównych obszarach: produkt, działania na rzecz środowiska oraz działania na rzecz klienta i pracownika.

W obszarze dotyczącym produktu i oferty, MAKRO Polska podjęło działania, koncentrujące się na markach własnych. Przebadanych zostało ok. 1400 produktów spożywczych marki własnej sieci pod względem organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym w akredytowanych laboratoriach, a 146 z nich zbadano na celowe zafałszowanie produktów. 89% dostawców firmy posiada certyfikację GFSI, potwierdzającą zgodność ze standardami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. W produktach marki własnej firma istotnie zredukowała ilość cukru, soli oraz barwników. MAKRO zadbało o właściwą segregację odpadów poprzez umieszczenie piktogramów na ten temat na ponad 500 opakowaniach artykułów marki własnej. Poszerzona została oferta produktów wegańskich i BIO. Rozbudowywana jest linia produktów kompostowalnych, dzięki czemu redukowane jest zużycie plastiku. Ze wszystkich ziół firma wycofała plastikowe owijki, przechodząc na papierowe, a większość plastikowych doniczek została zastąpiona bryłą korzeniową. Pozwoliło to na redukcję ok. 16 ton plastiku w ramach procesu produkcji opakowań. Zwiększana jest ilość produktów ekologicznych pod parasolem marek własnych sieci. Blisko połowa z nich to sezonowe świeże warzywa i owoce, pakowane w 100% biodegradowalne opakowania.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

MAKRO od 2011 roku ma wdrożony system bezpieczeństwa żywności ISO 22000 we wszystkich halach, a w 2022 roku uzyskało certyfikat według nowej wersji normy. Oznacza to, że spełnia najwyższe wymagania względem jakości, bezpieczeństwa i higieny procesów w halach. W całej firmie stale rozwija się kulturę bezpieczeństwa żywności,

a w proces ten zaangażowani są wszyscy pracownicy.

Firma podjęła również działania na rzecz środowiska. Realizowane inicjatywy koncentrowały się przede wszystkim na optymalizacji zużycia energii i na przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności. Poprzez odpowiedzialną gospodarkę odpadami, firmie udało się zaoszczędzić 3343 MW, co przekłada się m.in. na 1707 drzew i 80226 posiłków.

W ramach podejmowanych działań na rzecz środowiska udało się ograniczyć emisję CO2 aż o 41% w stosunku do roku 2011. Celem firmy jest dalsze ograniczenie emisji o 75% do 2040 roku. Aby to osiągnąć, MAKRO prowadzi Energy Awareness Program, który zwiększa ekologiczno-środowiskową świadomość pracowników oraz klientów. MAKRO jest również pierwszą siecią handlową w Polsce, która zapewniła swoim klientom dostęp do elektrycznych ładowarek aut. Firma kontynuuje też inicjatywę Freon Exit Program, w ramach której przebudowuje swoje hale tak, aby zastąpić freon czynnikiem obojętnym dla środowiska.

Kolejny rozległy obszar działań, który podjęła firma, dotyczy dbałości o pracowników i klientów. MAKRO Polska dokłada starań, aby zapewnić pracownikom jak najlepsze możliwości rozwoju i satysfakcjonujące warunki pracy. Potwierdzeniem tego jest prestiżowy tytuł Top Employer, otrzymany przez firmę po raz piąty z rzędu. Firma prowadzi programy rozwojowe zapewniające wsparcie i mentoring m.in.: Włączam Równowagę, Leadership Program, i Future Finance. Dla Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju stworzono dedykowany innowacyjny program Sustanaible Leadership, aby dalej inspirować do realizacji ambitnych projektów niosących wartość dodaną.

Odpowiedzialne i zrównoważone działanie jest jednym z istotnych elementów strategii MAKRO. Firma działa tak, by realizować wyznaczone cele w sposób, który jest jak najkorzystniejszy dla środowiska i społeczeństwa. W 2022 roku planuje dalszą realizację i rozwój działań w zakresie odpowiedzialnego biznesu.