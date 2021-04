Małe sklepy z większą sprzedażą napojów, wody, piwa i lodów

Marzec jest dłuższy i zwykle znacznie cieplejszy niż luty, dlatego w tym miesiącu większość kategorii, szczególnie tych wrażliwych na pogodę, notuje duże wzrosty w ujęciu mdm.

Jak wynika z danych CMR, w marcu 2021 r. łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 8,8% niższa niż w marcu 2020 r., natomiast liczba transakcji spadła a tym czasie o 7,4%.

W porównaniu z lutym 2021 r. liczba klientów odwiedzających sklepy małego formatu wzrosła o 17%, natomiast łączne obroty sklepów zwiększyły się o 15%. Marzec jest dłuższy i zwykle znacznie cieplejszy niż luty, dlatego w tym miesiącu większość kategorii, szczególnie tych wrażliwych na pogodę, notuje duże wzrosty w ujęciu mdm. W marcu 2021 r. klienci sklepów małoformatowych znacznie częściej kupowali m.in. napoje gazowane i wodę czystą (paragonów z tymi kategoriami było odpowiednio o 20% i 22% więcej niż w lutym), piwo (wzrost liczby transakcji o 10%) czy lody.

Zeszłoroczny marzec upłynął pod znakiem robienia zapasów na czas lockdownu, a potem radyklanej zmiany stylu życia i robienia zakupów. W pierwszych tygodniach pandemii sklepy małoformatowe stały się często głównym miejscem robienia zwykłych, dużych zakupów spożywczych, ponieważ były postrzegane jako bezpieczniejsze niż większe placówki. W miarę oswajania się z nową sytuacją, klienci wrócili do swoich wcześniejszych zwyczajów, dlatego w marcu 2021 r. zarówno liczba klientów, jak i obroty sklepów małoformatowych były znacznie niższe niż rok wcześniej.

Duże spadki w ujęciu rdr odnotowały produkty zbożowe, jak np. ryż i kasza (spadek wartości sprzedaży o około 60%), a także inne produkty kupowane na zapas, jak olej (spadek wartości sprzedaży o 28%), konserwy rybne, cukier czy papier toaletowy (spadek wartości sprzedaży o 50%).

Znacznie mniej niż przed rokiem klienci sklepów małoformatowych wydali na używany wówczas do dezynfekcji spirytus (spadek sprzedaży aż o 97%), a także mydła w płynie (spadek o 76%), żele i środki antybakteryjne czy gumowe rękawice. Spadł również popyt na drożdże, które w pierwszych tygodniach pandemii były na liście najbardziej poszukiwanych produktów – w marcu 2021 r. wydatki na nie były o 70% niższe niż przed rokiem.

Wprowadzone w 2021 r. nowe opłaty od sprzedaży wódek w małych opakowaniach i napojach słodzonych mocno wpływają na sprzedaż tych kategorii. W marcu w sklepach małoformatowych wartość sprzedaży napojów gazowanych była o 4% wyższa niż przed rokiem, jednak w przeliczeniu na litry sprzedaż tej kategorii spadła w ujęciu rdr aż o 24%. Lepiej poradziły sobie napoje energetyzujące, które w ujęciu wolumenowym odnotowały wzrost o 7,2% w porównaniu z marcem 2020 r., co w połączeniu z wyższymi cenami przełożyło się na wzrost wydatków na tę kategorię aż o 25%.

Wyższe ceny „małpek” przełożyły się na spadek sprzedaży całej kategorii wódek – w okresie od stycznia do marca 2021 r. wydatki klientów sklepów małoformatowych na wódki czyste były o prwie 3% niższe niż przed rokiem, natomiast sprzedaż w przeliczeniu na litry spadła aż o 9% (w samym marcu spadek wolumenu w ujęciu rdr wyniósł aż 17%). W pierwszym kwartale 2021 r. klienci sklepów małoformatowych wydali na wódki smakowe o 3% mniej niż przed rokiem, jednak w przeliczeniu na litry spadek wyniósł niemal 13%.

W marcu 2021 r. średnia wartość paragonu w sklepach małoformatowych do 300 m2 wyniosła 19,11 zł, czyli o tylko nieznacznie mniej niż rok wcześniej (kiedy klienci wydawali na zakupy średnio 19,44 zł). W ostatnim miesiącu do koszyka trafiało średnio 4,1 opakowań produktów, co oznacza spadek o 5% w porównaniu z marcem 2020 r.).

