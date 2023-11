Rozpoczęło się Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023. Zainaugurowała je debata “Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją? – biznes szuka coraz łatwiejszych odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania”. Na te pytania odpowiadała m.in. Małgorzata Cebelińska, wiceprezes Zarządu SM Mlekpol.

Małgorzata Cebelińska, wiceprezes Mlekpolu. | fot. PTWP

- Rok 2023 był pod wpływem złożonej interakcji wielu czynników rynkowych: ogólnej niepewności, zachwiań na rynkach eksportowych, zmieniających się wymagań konsumentów - oceniała Małgorzata Cebelińska.

Najważniejszą zmienną, zdaniem wiceprezes Mlekpolu, były zawirowania rynkowe, ponieważ eksport ma duże znaczenie dla kondycji mleczarstwa. Firmy musiały się zmierzyć z potrzebą dynamicznego i innowacyjnego reagowania, a jednym z najważniejszych działań było szukanie optymalizacji i, mimo wszystko, realizowanie eksportu do krajów pozaeuropejskich.

Sytuacja z powodu suszy była dość trudna

- Skupiliśmy się przede wszystkim na opłacalności, także dla naszych dostawców producentów mleka, których sytuacja, między innymi z powodów klimatycznych, przede wszystkim suszy, była dość trudna - mówiła wiceprezes Cebelińska. - Jednak teraz z optymizmem patrzymy na wskaźniki dotyczące zmniejszającej się inflacji.

W opinii wiceprezes Zarządu Mlekpolu, zmiany związane z klimatem oraz realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu to ogromne wyzwania dla branży. O ile zakłady Mlekpolu posiadają i realizują strategię zrównoważonego rozwoju, polegającą m.in. na ograniczaniu emisji dwutlenku węgla, zużycia wody i energii, o tyle problem jest po stronie gospodarstw rolnych.

Zielony Ład może zmniejszyć produkcję i opłacalność

- Wprowadzanie wymogów Zielonego Ładu w gospodarstwach może spowodować, że produkcja będzie mniejsza i opłacalność będzie jeszcze mniejsza niż w tym roku - mówiła Małgorzata Cebelińska. - Tu bardzo istotne jest wsparcie na poziomie rządu, budżetowanie i edukacja, aby wprowadzane zmiany nie przekreśliły opłacalności produkcji.

Wiceprezes Mlekpolu zwracała uwagę na to, co obecnie dzieje się w Europie Zachodniej.

- Jeśli spojrzymy na Zachodnią Europę widzimy zjawisko odchodzenia rolników od hodowli bydła z powodu wzrastających wymagań “zielonej transformacji” - mówiła wiceprezes Mlekpolu. - Dlatego, choć “zielone zmiany” musimy wprowadzać, to musimy robić to bardzo rozsądnie, żeby nie stracić konkurencyjności na rynkach światowych. I dotyczy to nie tylko Polski, ale całej Europy.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl