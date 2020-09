Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan promują Allegro Smart! Week

Allegro Smart! Week to festiwal promocji, skierowany do posiadaczy programu lojalnościowego Allegro Smart!, który wystartował 28 września i potrwa do 4 października. Na konsumentów czekać będą tysiące ofert ze wszystkich kategorii dostępnych na Allegro w promocyjnych cenach obniżonych nawet do -70% oraz darmową dostawą w ramach usługi Allegro Smart!

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan będą komunikować Allegro Smart! Week na swoich kanałach social media w tygodniu promocji. Ich zadaniem będzie nie tylko informowanie internautów o samym wydarzeniu i jego licznych benefitach, ale także edukacja w zakresie jego mechaniki i nowości w tym zakresie.

To nie pierwszy raz, kiedy Małgorzata Rozenek-Majdan współpracuje z Allegro. W ubiegłym roku, prowadziła m.in. event „Polska Strojna”, a także wraz z innymi celebrytami i influencerami promowała m.in. darmowe dostawy kurierem w ramach usługi Allegro Smart!, poprzez akcję charytatywną polegającą na zakupie karmy dla potrzebujących zwierząt.