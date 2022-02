Mapa Trendów 2022: Jak odpowiedzą na nie konsumenci?

Świat lustrzany, Biologia technocentryczna, Deglobalizacja, Transformacja klimatyczna, Zmiany demograficzne, Kryzysy zdrowotne, Utrata spójności społecznej to siedem kluczowych megatrendów, które znalazły się na nowej Mapie Trendów opublikowanej przez infuture.institute.

Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 10-02-2022, 19:19

Natalia Hatalska, CEO infuture.institute, skomentowała Mapę Trendów 2022 / fot. PTWP

W trzecim roku pandemii widać już jej długofalowe skutki. To, co w 2020 roku mogło się wydawać chwilową reakcją na niespodziewane wydarzenie, w 2022 roku staje się wyraźnym trendem.

– Owszem, Polacy w pewnym sensie okrzepli w pandemii, stopniowo wracają do zachowań sprzed jej wybuchu, wyjazdów, szeroko rozumianej konsumpcji, ale na głębokim poziomie nastąpiły pęknięcia, których efektem są wyraźne zmiany. Mówię tu przede wszystkim o tych kwestiach, które można umieścić pod wspólnym parasolem utraty spójności – zarówno społecznej, jak i gospodarczej: o przerwanych łańcuchach dostaw, deglobalizacji, rozczarowaniu demokracją, osamotnieniu i polaryzacji. Oczywiście, trendy te były już zauważalne przed wybuchem epidemii, ale pandemia istotnie nasiliła ich skalę. Podobnie jak wszystkie trendy związane z digitalizacją, kumulacją władzy w obszarze technologicznym i przechodzeniem do świata lustrzanego – mówi Natalia Hatalska, CEO infuture.institute.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na tegorocznej mapie trendów znalazło się 7 kluczowych megatrendów:

* Świat lustrzany – dotyczący postępującej cyfryzacji życia we wszystkich jego wymiarach,

* Biologia technocentryczna – dotycząca wszystkich zjawisk związanych z osiągnięciami z obszaru biologii syntetycznej,

* Deglobalizacja,

* Transformacja klimatyczna,

* Zmiany demograficzne – dotyczące zarówno młodych pokoleń, jak i starzejącego się społeczeństwa,

* Kryzysy zdrowotne – pandemia COVID-19 nie jest jedynym, ani tym bardziej ostatnim kryzysem zdrowotnym, z którym będziemy musieli się zmierzyć,

*Utrata spójności społecznej.

W ramach tych siedmiu megatrendów opisane zostały 54 trendy, wśród nich aż 21 nowych, takich jak m. in:. Metaekonomia, Haktywizm, Rezyliencja, Dematerializacja, Antynauka, Antytech czy Zalpha.

Jak odpowiedzieć na trendy?

Mapa Trendów jest autorskim narzędziem infuture.institute, wydawanym od 2018 roku. Wszystkie trendy analizowane są według metody STEEP, to znaczy że dotyczą takich obszarów, jak społeczeństwo, technologia, ekonomia, środowisko i regulacje prawne.

Ponieważ Mapa trendów jest narzędziem do wykorzystywania w codziennej pracy, z założenia ma przypominać radar. Oznacza to, że trendy, które znajdują się na szarym polu i najbliżej środka koła są najbardziej dojrzałe i wymagają najszybszej reakcji, o ile nie została jeszcze ona podjęta. Im dalej od środka koła, tym więcej czasu dany trend potrzebuje na to, aby stał się trendem wiodącym. Poszczególne strefy wskazują, ile czasu dany trend potrzebuje, żeby dojrzeć (new normal – trend wiodący, reactive zone – 1-5 lat, innovation zone – 5-25 lat, foresight zone – 25 lat i więcej).