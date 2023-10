Nasi klienci częściej sięgają po towary objęte promocjami. Chętnie korzystają również z nowinek technicznych - z Marcinem Łojewskim, członkiem zarządu Kaufland Polska rozmawia Olimpia Wolf.

Klienci częściej sięgają po produkty objęte promocjami. Na zdjęciu: Marcin Łojewski. Fot. PTWP

Ceny surowców, energii oraz poziom inflacji wpływają na kształtowanie się cen w sklepach.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego stanowi dla sieci Kaufland duże wyzwanie logistyczne. Jest to złożony i kosztowny proces.

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf". To autorski cykl wywiadów dotyczących szeroko rozumianego rynku żywności.

Kaufland obniża ceny

Olimpia Wolf: Jakie są perspektywy branży handlowej i na ile siła nabywcza konsumentów może przyczynić się do wzrostu sprzedaży?

Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska: W obecnej sytuacji związanej z inflacją trudno jest dziś jednoznacznie mówić o wzroście siły nabywczej Polek i Polaków, dlatego jesteśmy ostrożni, jeśli chodzi o prognozy. Oczywiście dla nas, jako sieci detalicznej, wzrost ten byłby bardzo pożądany, jednak zależy on od licznych czynników. Ceny surowców, energii, poziom inflacji – m.in. te elementy będą wpływać na kształtowanie się cen w sklepach, a w efekcie determinować siłę nabywczą konsumentów. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych będzie zależna także od dalszego rozwoju poziomu wynagrodzeń. Z naszych obserwacji wynika, że nasi klienci, chcąc zaoszczędzić na codziennych wydatkach, częściej sięgają po towary objęte promocjami. Chętnie korzystają również z nowinek technicznych, takich jak nasza aplikacja, a także z karty lojalnościowej Kaufland Card, dzięki którym mają jeszcze większy dostęp do produktów w niższych cenach. Najskuteczniej jesteśmy w stanie zachęcić konsumenta do zakupów poprzez znaczną obniżkę cen, co będziemy czynić również w najbliższych miesiącach.

Kaufland przestrzega regulacji prawnych

Jak obecne otoczenie legislacyjne wpływa na kondycję firm handlowych?

W sieci Kaufland zawsze przestrzegamy wszelkich regulacji prawnych. Otwarcie podchodzimy do nowych rozwiązań prawnych związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną czy zrównoważonym rozwojem. Za pośrednictwem organizacji branżowych, do których należymy, chętnie uczestniczymy w konsultacjach i przedstawiamy nasze stanowisko wynikające z wieloletniego doświadczenia i działalności w Polsce. Faktem jest, że liczba nowych rozwiązań prawnych dotyczących naszej branży z roku na rok rośnie. Tempo ich powstawania jest dynamiczne, a zmiany wprowadzane są z dnia na dzień przeważnie bez konsultacji ze środowiskiem biznesowym, które na końcu musi mierzyć się z wyzwaniem dotyczącym adaptacji procesów, zapewnienia odpowiedniego zaplecza, a nierzadko także milionowych inwestycji.

Kaufland: wejście w życie ustawy o systemie kaucyjnym powinno być przesunięte

W lipcu br. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą w Polsce system kaucyjny od 1 stycznia 2025 roku. Jakie to rodzi wyzwania?

Wprowadzenie systemu kaucyjnego stanowi dla naszej sieci duże wyzwanie logistyczne. Jest to złożony i kosztowny proces. Do uruchomienia systemu zostało de facto niewiele czasu – mamy rok na przygotowania. Choć pomoże nam w tym nasze krajowe i międzynarodowe doświadczenie związane z gospodarką odpadami i przyjmowaniem kaucjonowanych opakowań, termin narzucony przez ustawę na wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce uważamy za mało realny.

Logistyka systemu kaucyjnego generuje potrzebę zwiększenia powierzchni magazynowych związanych ze zbieraniem i składowaniem odpadów. Kolejną inwestycją będzie zakup sprzętu do prasowania odpadów, jak i obsługa procesu. Jednym z wyzwań jest także opracowanie mechanizmu zbierania opakowań. Zbiórka manualna, choć dopuszczona prawnie, może być mało atrakcyjna z punktu widzenia klienta. Dodatkowo może generować problemy z wygospodarowaniem miejsca dostawczego i dodatkowe koszty związane z przyjęciem, ewidencją i transportem opakowań. Z drugiej strony wyposażenie placówek handlowych w automaty zbierające opakowania w tak krótkim czasie może być niemożliwe do zrealizowania.

Biorąc pod uwagę nakłady inwestycyjne i personalne, uważamy, że wejście w życie ustawy powinno zostać przesunięte o rok lub do 2026 r. Placówki handlowe objęte obowiązkiem zbiórki opakowań nie powinny przynajmniej ponosić kar finansowych za opóźnienia we wdrożeniu systemu, na które nie mają wpływu. Postulujemy również, aby kaucja nie była objęta podatkiem VAT – prowadzi to bowiem tylko do dodatkowych obciążeń oraz czyni system kaucyjny jeszcze bardziej skomplikowanym. Mamy też duże obawy związane z obowiązkiem przyjmowania opakowań po produktach mlecznych, co będzie stanowić poważne zagrożenie dla zabrudzenia i obniżenia jakości zbieranego surowca, jak również dla utrzymania higieny i czystości naszych placówek. Wszystkie te postulaty były zgłaszane przez sieci handlowe do Ministerstwa, ale pomimo solidnych podstaw nie zostały uwzględnione w ustawie. Nadal będziemy zabiegać o ich wprowadzenie i mamy nadzieję, że jako branża, na której spoczywa główny obowiązek wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce, staniemy się w końcu kluczowym partnerem w dialogu z ustawodawcą.

