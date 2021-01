Mariusz Świtalski kontratakuje. Śledztwo w sprawie Małpki i próby wyłudzenia

Prokuratura zbada, czy w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia sporu sądowego, w ten sposób, że uprzednio doprowadzając podstępem do zbycia udziałów w spółce Małpka S.A. przez cypryjską spółkę Forteam Investments Limited na rzecz powiązanej osobowo spółki, co doprowadziło do sztucznie wykreowanego roszczenia.

W ramach prowadzonego śledztwa Prokuratura sprawdzi, czy wykorzystano zapisy umowy gwarancji z dnia 22 grudnia 2014 r. żądając wypłaty nienależnej kwoty gwarancji, a wobec bezskuteczności wezwań do jej uiszczenia, przedłożono ww. umowę gwarancji przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w toku postępowania, ukrywając przed tym Sądem fakt, iż nie doszło do spełnienia przesłanek warunkujących wypłatę kwoty gwarancji, a tym samym wprowadzono w błąd ten Sąd co do okoliczności będących podstawą wydania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia oraz legalności istnienia roszczenia pieniężnego wynikającego z ww. umowy.

Zgodnie z treścią art. 286 KK: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.

W roku 2015 Forteam Investments Limited nabył od Czerwonej Torebki S.A. 100 proc. akcji spółki Małpka, właściciela sieci sklepów Małpka Express za 362,344,515.42 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset piętnaście złotych 42 grosze), po czym zbył posiadane akcje na rzecz powiązanego osobowo podmiotu za zaledwie 1,823.04 zł (słownie: tysiąc osiemset dwadzieścia trzy złotych i 4 grosze).