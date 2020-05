Mariusz Świtalski walczy o 360 mln zł i składa zawiadomienie ws. podejrzenia płatnej protekcji

Jak wynika z oświadczenia Mariusz Świtalski złożył też wniosek o nadzór Ministra Sprawiedliwości nad tym postępowaniem. W oświadczeniu czytamy, że "procedowanie wniosku o zabezpieczenie trwało w sądzie zaledwie 2,5 dnia (...) jego ocena w tak nieprawdopodobnie krótkim czasie rodzi szereg wątpliwości, co do rzeczywistego zbadania sprawy i legalności wydanej decyzji."

- Strona niezadowolona z orzeczenia sądu zawsze może wskazywać niemerytoryczne powody wydania jakiejś decyzji. Trudno w ogóle komentować oświadczenie pana Świtalskiego – zaznacza sędzia Joanna Ciesielska-Borowiec, rzecznik poznańskiego Sądu Okręgowego w Głosie Wielkopolskim. - W tej sprawie, zgodnie z przepisami, sąd miał ustawowy termin na rozpoznanie wniosku. Musiał wydać orzeczenie nie później niż po siedmiu dniach. Sąd najwidoczniej uznał, że roszczenie spółki jest uprawdopodobnione skoro wydał postanowienie o zabezpieczenie majątku - dodaje.

Na komentarz mecenasa Gutowskiego czekamy.

Sprawa to kolejna odsłona sporu dotyczącego zabezpieczenia na kwotę 360 mln zł.

21 lutego 2020 roku Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiej firmy private equity Delta Capital, uzyskała sądowe postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu oraz kontrolowanym przez niego spółkom należącym do Sowiniec Group, w wyniku czego ich aktywa zostały zajęte do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Roszczenie Forteam Investments opiewa na ponad 300 mln zł.

Zabezpieczenie zostało uzyskane w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie w dalszym postępowaniu cywilnym przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu, będącym konsekwencją łączącej strony Umowy Gwarancyjnej zawartej z Forteam w związku z nabyciem przez Forteam spółki Małpka S.A. od spółki Czerwona Torebka S.A. kontrolowanej przez Mariusza Świtalskiego.

W 2015 roku, kiedy Forteam zakupił Małpka S.A., właściciela sieci sklepów Małpka Express, Mariusz Świtalski i Sowiniec Group zawarły z Forteam Umowę Gwarancyjną, która gwarantowała Forteam uzyskanie minimalnej ceny sprzedaży w przypadku późniejszej odsprzedaży Małpka Express podmiotowi trzeciemu. Gwarancja taka była warunkiem, by Forteam zawarł umowę nabycia. Gdy Forteam próbował sprzedać Małpka Express w 2018 roku, nie był w stanie uzyskać ceny równej lub przewyższającej minimalną cenę sprzedaży, pomimo zaangażowania niezależnego banku inwestycyjnego, który przeprowadził profesjonalny proces sprzedaży. Mariusz Świtalski (oraz zależne od niego spółki) miały prawo pierwokupu albo cesji prawa pierwokupu na podmiot trzeci. Nie skorzystał z tego prawa, a także nie odpowiadał na korespondencję, która była adresowana do niego w czasie kiedy Forteam wychodził z inwestycji.