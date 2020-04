Markety Dino otwarte do północy, wybrane sklepy - całą dobę

Jak podała sieć, odpowiadając na potrzeby klientów, markety Dino będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 24, w soboty od 6 do 23:30.

Część marketów Dino będzie działać całą dobę. Sieć wskazała, że pojedyncze sklepy będą otwarte w krótszych niż standardowe godzinach, co związane jest z dostosowaniem ich funkcjonowania do lokalnych przepisów.

Polska sieć Dino powstała w 1999 r. Jest notowana na GPW. Liczy ponad 1000 placówek zlokalizowanych w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, śląskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim, małopolskim i pomorskim.

W związku z pandemią w sklepach mogą przebywać maksymalnie trzy osoby, w przeliczeniu na jedną kasę. Przed wejściem do sklepu trzeba obowiązkowo zakładać rękawiczki. W godzinach od 10 do 12 tylko osoby powyżej 65. roku życia mogą zrobić zakupy w sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach.