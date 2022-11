Podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny panelu gospodarstw domowych GfK Polonia, zwrócił uwagę na czynniki, które decydują o zakupie konkretnych produktów przez konsumentów.

– Mamy rzeczy, których nie możemy zrzucić z radaru i to jest zrównoważony rozwój. Popytamy o to konsumentów i są w stanie zapłacić za to więcej. Do tego dochodzi czysta etykieta, jasny i przejrzysty skład, jakość i lokalność produktów. Tylko teraz należy pamiętać o tym, że jesteśmy w dołku, jeśli chodzi o cykle koniunkturalne, a ideą rodzic nie nałoży dziecku do talerza. Także dzisiaj kryterium wyboru produktu jest cena. Tylko to nie jest najniższa cena, ale odpowiednia cena, żeby szła w zgodzie z ideami konsumenta, ale też nie może to być przesadzona cena. W sklepach jest i będzie konkurencja cenowa – powiedział Szymon Mordasiewicz.