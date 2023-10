Jak podaje portal, rośnie pozycja marek własnych na rynku. Drożyzna w sklepach oraz ciągle utrzymująca się wysoka inflacja sprawiły, że konsumenci podczas zakupów coraz częściej rezygnują z produktów znanych marek na rzecz tańszych produktów marek własnych.

– W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku kategoria ta urosła wartościowo 1,5 raza szybciej niż rynek, zdobywając w tym okresie dodatkowe 1,5 pkt proc. udziałów w całym FMCG. Jeśli przyjmiemy, że wzrost ten się utrzyma do końca grudnia, to będzie on oznaczał ponad 3 mld zł rocznie więcej wydanych na marki własne w rynku wartym ponad 200 mld zł. – mówi Szymon Mordasiewicz, dyrektor zarządzający w Consumer Panel Services GfK, w rozmowie z Rzeczpospolitą.