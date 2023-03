Nie dążymy do tego, by marki własne zdominowały półki naszych sklepów, ale produkty te są ważnym elementem całości naszej oferty - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Tomasz Walczak, Dyrektor Markeitngu Intermarché.

Intermarché: do 2026 roku zamierzamy zwiększyć udział marek własnych w sklepach, fot. materiały prasowe

Marki własne w Intermarché stanowią 12,5 proc. udziału w obrocie

Jaką rolę pełnią w Państwa sieci marki własne? – Intermarché posiada ofertę produktową pod względem marek własnych. Pracujemy nad jej udoskonaleniem, oferując coraz większy wybór asortymentu i odpowiadając tym samym na potrzeby klientów. Pomimo, że nie dążymy do tego, by marki własne zdominowały półki naszych sklepów, produkty te są ważnym elementem całości naszej oferty. Według raportu NielsenIQ marki własne w Intermarché stanowią obecnie 12,5 proc. udziału w obrocie. To znacznie więcej niż benchmarkowa konkurencja w kanale supermarketów - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Tomasz Walczak, Dyrektor Markeitngu Intermarché.

- Warto przy tym zaznaczyć, że powyższa analiza nie obejmuje produktów sprzedawanych na wagę, stanowiących liczny asortyment towarów świeżych, takich jak mięsa czy wędliny. W tym ujęciu nasz udział jest jeszcze wyższy na tle konkurencji. Docelowo, do 2026 roku zamierzamy podwyższyć udział marek własnych w ogólnej ofercie do 20 proc. Stawiamy w niej na świeżość, wysoką jakość oraz artykuły od lokalnych dostawców - dodaje.

Marki własne: Branding obejmuje ponad 1300 produktów

- Branding pod parasolem Intermarché obejmuje ponad 1300 produktów, głównie w kategoriach spożywczych, ale również chemii gospodarczej, kosmetyków oraz produktach przemysłowych. Posiadają spójną identyfikację wizualną wpisującą się w platformę marki Intermarché - tłumaczy Dyrektor Markeitngu Intermarché.

- W czasie wysokiej inflacji i spadającej siły nabywczej Polaków jest to szczególnie ważne. Poza jakością, wyróżnikiem naszych produktów są niskie ceny, które stanowią konkurencję dla ich dyskontowych odpowiedników - podsumowuje Tomasz Walczak.

