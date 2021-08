strefa premium

Marki z segmentu dark stores dzielą polski rynek e-grocery

Jokr, Wolt, Bolt – projekty z szybkim dowozem zakupów spożywczych szturmem wchodzą do Polski. To co je wyróżnia to dostawy z tzw. dark stores – magazynów dedykowanych wyłącznie e-commerce. Jak może wyglądać w przyszłości ten rynek?

Autor: www.dlahandlu.pl

Data: 04-08-2021, 15:13

Walka o polski rynek szybkich dostaw zakupów spożywczych rozegra się na polu wyjątkowości asortymentu. Kluczowa będzie także jakość usługi./ fot. shutterstock

Szturm na polski rynek szybkich dostaw

Przypomnijmy, w kwietniu tego roku plany wobec Polski zdradził Jokr, który działa już w Mexico City (Meksyk), Limie (Peru) i São Paolo (Brazylia). Firma założona przez Ralfa Wenzla, byłego członka zarządu SoftBank i Delivery Hero oraz twórcę firmy Foodpanda, dowozi zakupy już w 9 dzielnicach Warszawy. Do końca wakacji planuje działać w 20 dzielnicach stolicy oraz rozpocząć ekspansję do innych miast. Firma oferuje dostawy w 15 minut od złożenia zamówienia przez aplikację - codziennie, również w weekendy i dni wolne od handlu. Oprócz artykułów spożywczych firma posiada w sprzedaży produkty codziennego użytku. Jak tłumaczy, chce być postrzegana jako „dodatkowa lodówka” - jeśli ktoś w trakcie pieczenia ciasta zorientuje się, że brakuje mu masła, to może je zamówić z 15-minutową dostawą.