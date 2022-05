Marnowanie żywności w dobie rosnących cen. Co można na to poradzić?

Tylko w Europie każdego roku marnowane jest niemal 90 mln ton żywności . To jedna piąta ogółu produktów spożywczych trafiających do kosza na całym świecie. Ale globalny ogląd tej sytuacji jeszcze mocniej oddziałuje na wyobraźnię – zwłaszcza w dobie nasilającego się kryzysu żywnościowego i „szalejących” cen na rynkach.

Co roku na świecie wyrzuca się tyle żywności, że gdyby zapakować ją do 40-tonowych TIR-ów, potrzebne byłoby aż 23 miliony ciężarówek/ fot. Toa Heftiba on Unsplash

W skali globalnej, wartość marnowanych artykułów spożywczych to około miliarda ton rocznie . To trudna do wyobrażenia liczba, więc pomocna może okazać się jej wizualizacja. Zatem, co roku na świecie wyrzuca się tyle żywności, że gdyby zapakować ją do 40-tonowych TIR-ów, potrzebne byłoby aż 23 miliony ciężarówek, które to zaparkowane jedna za drugą stworzyłyby konwój „oplatający” ziemię aż siedmiokrotnie . Od 30 do nawet 40% wyprodukowanej przez rolników żywności nigdy nie trafia do konsumentów .

– Zważywszy na nieustannie rosnącą skalę problemu z marnotrawieniem żywności i fakt, że w związku z inflacją oraz konfliktem za wschodnią granicą często zaburzone zostają łańcuchy dostaw, a ceny detaliczne wręcz „galopują”. Dziś jak nigdy dotąd wzrasta rola dokładnej kontroli procesów logistycznych oraz całkowitego nadzoru nad produktami spożywczymi, które ulegają marnotrawstwu nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w trakcie magazynowania, transportu do punktów sprzedaży i na pólkach w sklepie – tłumaczy Ewa Pytkowska, Business Unit Director w Checkpoint Systems.

Z marnowaniem żywności jest coraz gorzej

Jak przekonuje najnowsza majowa aktualizacja danych gromadzonych przez Bank Światowy, indeks cen produkcji rolniczej (Agricultural Price Index) wzrósł dziś aż o 41% w porównaniu do sytuacji sprzed roku. W przypadku kukurydzy czy pszenicy mówimy o jeszcze większych wzrostach – odpowiednio 54% oraz 60% . Według ekspertów tej instytucji, to efekt zarówno rosnącej już od pewnego czasu inflacji jak i wojny w Ukrainie. Ostatnie dane potwierdzają także przyrost liczby osób borykających się z poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego – zgodnie z Global Network Against Food Crises, ok 161 mln ludzi znalazło się w takiej sytuacji w 2021, co oznacza wzrost o 4% względem minionego roku .

Prognozy na najbliższy czas również nie są optymistyczne, stąd rosnąca potrzeba zmniejszenia ryzyka strat produktów żywnościowych w obszarach, na który mamy realny wpływ. Tylko w Polsce, na wstępnych etapach produkcji artykułów spożywczych marnuje się aż 750 tysięcy ton żywności. W kolejnych procesach przetwórczych, do kosza trafia kolejne 750 tys. ton, zaś w samym transporcie oraz już w punktach sprzedaży detalicznej marnowane jest 337 tys. ton .

Ważne łańcuchy dostaw

– Zarówno sami producenci, jak i zarządzający łańcuchami dostaw czy sklepy detaliczne mają dziś wybór rozwiązań, pozwalających utrzymać pełną kontrolę nad artykułami spożywczymi. Narzędzia wykorzystujące technologię RFID, są w stanie na bieżąco przekazywać wszystkim zaangażowanym w produkcję, a następnie sprzedaż żywności informacje na temat ilości towaru, jego obecnej lokalizacji, datach ważności czy przerwania łańcucha dostaw. Automatyzacja zarządzania produktami wspiera zasadę FEFO w eksponowaniu na półkach artykułów o najkrótszej dacie ważności, co ma wymierny wpływ na ograniczenie ryzyka ich marnowania – mówi Katarzyna Chapman, Business Development Manager Source Tagging z Checkpoint Systems.

Kwietniowa analiza McKinsey & Company – „The rising risk of a global food crisis” ostrzega, że już w tym roku na rynek może trafić mniej - od 19 do nawet 34 milionów ton - żywnościowej produkcji eksportowej. Już za rok, liczba ta może wahać się od 10 do aż 43 mln ton . Właściwy czas na aktywne zapobieganie procederowi marnowania żywności niewątpliwie jest teraz.