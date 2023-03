Marzec w handlu zaskoczył przede wszystkim wynikami finansowymi największych detalistów. Oprócz tego rynkiem wstrząsnęły braki na półkach sklepowych i horrendalne ceny niektórych warzyw.

Co wydarzyło się w handlu w marcu?/ fot. unsplash.com

Według najnowszego raportu zaprezentowanego przez PRM – przygotowanego na zlecenie Eurocash – rynek spożywczy w Polsce urośnie do 440 mld zł w 2023 roku (wzrost o 9,3% względem ubiegłego roku), a w roku 2025 osiągnie już wartość 483 mld zł. To wartości zbieżne z analizą Research and Markets, która w ubiegłym roku prognozowała, że rynek produktów spożywczych w kraju nad Wisłą ma przebić barierę 100 mld USD najpóźniej do 2025 roku. Na tak dynamiczny wzrost wpływa kilka czynników – od napływu imigrantów zza wschodniej granicy, aż po inflację zwiększającą wartość obrotów w handlu detalicznym.

Ale nie oznacza to, że rynek spożywczy w Polsce maluje się jedynie w różowych barwach. Okazuje się, że z mapy polskich sklepów zniknęło w 2022 roku blisko 4000 placówek, a kolejne 9,500 zawiesiło swoją działalność. W większości problemy dotykają sklepów spożywczych. Z rynku znikają mniejsze, osiedlowe placówki, a ich miejsce po raz kolejny zajmują dyskonty.

Amazon szykuje się na trudne czasy

Centrum logistyczne Brieselang o powierzchni 65 tys. mkw. zostało otwarte w 2013 r. i pracuje w nim około 600 osób. Amazon zapowiedział jego likwidację. Część z osób gigant e-commerce przeniesie prawdopodobnie do innych lokalizacji w kraju.

Amazon ogłosił również zamknięcie magazynu w Martorelles pod Barceloną. W obiekcie o powierzchni 30 tys. mkw firma zatrudnia ponad 800 pracowników.

Drożyzna i downsizing

Galopujące ceny żywności i postępujący downsizing, który ma tuszować te mocne podwyżki, wzbudzają coraz większe emocje, nie tylko w Polsce. Prawie codziennie mamy nowego spożywczego króla lub królową drożyzny - raz to olej, raz papryka czy kalafior, a innym razem - majonez.

Sprawą tego zjawiska w Polsce zainteresowały się także zachodnie media i UOKiK. Do urzędu skierowano już skargi ws. downsizingu. Jednak okazuje się, że przepisy mówią tylko o sposobie prezentowania cen. O zmniejszaniu gramatur producenci nie muszą dodatkowo informować.

Warzywa biją rekordy cenowe

Nie tylko inflacja daje w kość Polakom, ale także coraz wyższe ceny warzyw. Niektóre z nich są już droższe niż najczęściej kupowane w sklepach mięso.

Okazuje się, że udka z kurczaka są prawie dwa razy tańsze niż papryka czy pomidory (licząc ceny za kilogram produktu). Drogie jest także pieczywo. Kotlet schabowy czy schab pieczony będzie nas kosztował tyle samo, co bułka wieloziarnista, a jeśli będziemy chcieli zjeść go z pomidorem, zapłacimy za zakupy drugie tyle. Za marynowane ogórki – jeszcze więcej.

Duży Ben, alkoholowy market z rodziny Eurocash, próbował otwierać sklepy w niedziele niemal od początku roku. Zainwestował w kasy samoobsługowe i naśladuje Żabkę. Od początku lutego w sklepach sieci Duży Ben instalowano kasy samoobsługowe. W tej chwili funkcjonują w kilkudziesięciu placówkach, choć cała sieć już 300 sklepów. Dzięki kasom samoobsługowym i ochroniarzom, którzy sprawdzają jedynie wiek i trzeźwość klientów, wewnątrz sklepu można dokonać zakupów z użyciem kasy samoobsługowej.

Drożyzna i coraz bardziej ostrożni klienci

Wypowiedzi i deklaracje przedstawicieli sieci handlowych w Polsce wskazują wprost: "konsument jest coraz bardziej wrażliwy cenowo i ostrożniej robi zakupy". Jaki to będzie miało wpływ na polityką cenową detalistów i ich umowy z dostawcami?

Ana Luisa Virginia, dyrektor finansowa Jeronimo Martins przyznała, że polski rynek detaliczny jest bardzo konkurencyjny, ale i dość odporny po stronie konsumentów dzięki działaniom rządowym wspierającym budżety rodzin. Jej zdaniem Biedronka ma najlepsze ceny na rynku i będzie nadal jedną z najczęściej wybieranych sieci. Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino Polska wskazał, że widać, że konsument jest bardziej wrażliwy cenowo i ostrożniej robi zakupy. "To nie będzie łatwy rok. Ostrożność konsumenta będzie motywem przewodnim. Będzie walka o jego siłę nabywczą, walka o ceny" - mówi Paweł Surówka, prezes Eurocash.

Eurocash chwali się wynikami. Sprzedaż i zyski w górę

Grupa Eurocash zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności, co przełożyło się na zwyżkę łącznych przychodów o ponad 19% r/r, do 8,2 mld zł. W całym ubiegłym roku skonsolidowana sprzedaż sięgnęła 30,9 mld zł, co oznacza wzrost o 17,4% w porównaniu z rokiem 2021.

Dino rośnie w siłę

W całym 2022 roku Dino miało 19.801,6 mln zł przychodów (wzrost o 48,2 proc. rdr), 1.837,9 mln zł EBITDA (wzrost o 44,6 proc. rdr) i 1.132,1 mln zł zysku netto (Wzrost o 40,6 proc. rdr). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w 2022 r. 28,5 proc.

Biedronka z coraz lepszymi wynikami finansowymi

W ciągu roku sprzedaż sieci Biedronka w walucie lokalnej wzrosła o 24,1%, przy LFL na poziomie 20,6%. W euro sprzedaż osiągnęła 17,6 mld, 20,9% powyżej 2021 r. - podała grupa Jeronimo Martins w raporcie rocznym.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl