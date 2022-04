„Masowe groby” i „trup nadziewany kulą” przed świętami w Auchan

Masowe groby w zamrażarce z rybnymi filetami, trup nadziewany kulą na stoisku mięsnym czy dziecięce buty, które nigdy nie będą noszone. W sklepach Auchan pojawiła się kolejna odsłona akcji Zrób to sam Bartłomieja Kiełbowicza.

W sklepach Auchan pojawiły sie etykiety mówiące o zaangazowaniu sieci w interesy w Rosji podcza wojny/ fot. www.kielbowicz.eu

Poprzedni manifest dotyczył sklepów Leroy Merlin, w których pojawiały się dziwne cenówki i etykiety przy produktach, które nawiązywały do wojny na Ukrainie. Kosz na zwłoki czy zestaw do zamiatania poczucia winy pojawiły się w sklepach Leroy Merlin tydzień temu. Stało się to tuz po tym, jak sieć doniosła na działalność bojkotującego ją fanpejdżu na Facebooku i został on usunięty z platformy na 24 godziny.

Tym razem warszawski artysta postanowił swoje cenówki i etykiety dedykować sklepom Auchan. W ramach protestu przeciwko działalności sieci w Rosji udostępnił na swojej stronie internetowej gotowe do wydrukowania projekty, które klienci umieszczać mogą w sklepach Auchan.

W ostatni weekend pod sklepami Leroy Merlin i Auchan w Polsce odbyły się liczne protesty przeciwko ich działalności w Rosji w czasie wojny. Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin tłumaczył, dlaczego akurat sieć Leroy Merlin naraziła się na gniew tak dużej liczby osób. Wśród głównych powodów są m.in. wystąpienia w rosyjskiej telewizji, chwalenie się rosyjskiej centrali świetnymi wynikami finansowymi czy włamywanie się na konta społecznościowe ukraińskiego oddziału, aby go uciszyć. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście przedstawiającym 4 powody, dla których ludzie protestują przed sklepami Leroy Merlin.