„Mak na TikToku” to kampania, która rozpoczyna stałą komunikację McDonald’s Polska na TikToku. Content, który pojawi się na profilu marki, skupiony będzie wokół idei kreatywnej opartej o żartobliwy, a zarazem prosty przekaz. Do udziału w kampanii zaproszono również popularnych na platformie twórców, którzy wyróżniają się swoim dowcipnym stylem. Wpisując się w ideę kreatywną, influencerzy tworzą swoje własne interpretacje „Maka na TikToku” w przewrotny sposób, łącząc kultowe produkty marki ze scrollowaniem ulubionej apki.

W pierwszych 5 dniach trwania kampanii na fanów marki czekać będzie spora gratka. Na profilu @mcdonalds_polska pojawią się dedykowane kody, które upoważniają do odbioru specjalnych zestawów promocyjnych. Oferta będzie dostępna dla odbiorców aplikacji mobilnej McDonald’s Polska na stronie głównej pod kafelkiem „Mak na TikToku”. Z oferty można skorzystać w restauracjach marki po aktywowaniu promocji i użyciu jej unikalnego kodu. Promocja obowiązuje do 30 sierpnia.

Planując launch kanału McDonald’s na TikToku, zależało nam, aby dotrzeć do nowych grup odbiorców aktywnych w mediach społecznościowych oraz wpisać się w charakterystyczny humor platformy. Wymagało to otwartości, spontaniczności i odwagi. Dlatego zdecydowaliśmy się na proste, żartobliwe podejście kreatywne, które symbolicznie komunikuje nasz główny przekaz. Zapraszamy do obserwowania i dołączenia do zabawy! - mówi Magdalena Wasilewska, Brand Manager McDonald’s Polska