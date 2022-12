Sieć Circle K ogłosiła, że od 2023 roku na terenie stanu Floryda od 2023 roku będzie sprzedawać marihuanę medyczną.

Cirkle K podpisała w tej sprawie umowę z Green Thumb Industries Inc., jednym z największych amerykańskich producentów konopi indyjskich. Pilotażowy program będzie dotyczył na początek 10 z 600 stacji Cirkle K na Florydzie.

Marihuanę na stacji benzynowej będzie można kupić tylko posiadając specjalne zezwolenie, czyli tzw. kartę medycznej marihuany. Tego rodzaju dokument posiada 700 tysięcy spośród 22 milionów mieszkańców Florydy.

Circle K, sieć stacji obecna również w Polsce planuje rozpoczęcie współpracy z Green Thumb Industries, czyli producentami suszu z konopi. Obecnie firma ma niewielką sieć sklepów, w których sprzedaje marihuanę. Plan zakłada jednak wprowadzenie suszu do sprzedaży na stacjach. Współpraca ma się rozpocząć w maju 2023 roku.

Circle K jest jedną z największych sieci stacji benzynowych w USA, obecną w aż 47 stanach tego kraju.

Ernest Bednarowicz, prezes zarzadu spółki Labocanna w rozmowie z Portalem Spożywczym nie ma wątpliwości, że dostępność marihuany medycznej na stacjach benzynowych to dobry pomysł, który oczywiście powinien być regulowany i skrupulatnie kontrolowany

Bednarowicz wskazuje jednocześnie, że podobnie jak w USA, nie każdy powinien mieć dostęp do leku, a jedynie osoby, które mają takie wskazania przez lekarza.

- W przypadku sprzedaży marihuany na stacjach benzynowych na Florydzie (a dokładniej w specjalnych przybudówkach „RISE Express”) - aby ją kupić, będzie trzeba posiadać stosowną kartę medyczną, co wynika z prawa stanowego. Sprzedaż ma ruszyć już w przyszłym roku. Takie rozwiązanie to na pewno spore ułatwienie dla tamtejszych mieszkańców, którzy mogliby zaopatrywać się w lek np. w drodze do czy z pracy, a niekoniecznie jeździć po niego do apteki - dodaje.

Czy takie rozwiązanie sprawdziłoby się w Polsce? Bednarowicz przypomina, że w naszym kraju marihuana medyczna jest legalna od 2017 roku.

- Jeśli tak jest, to dlaczego by nie sprzedawać jej nie tylko w aptekach, ale też i na stacjach? Wierzę, że jeszcze bardziej zwiększony popyt na ten lek byłby stanie wpłynąć na jego większą produkcję i dostępność, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia pacjentów. Jeszcze do niedawna w Polsce nie można było uprawiać konopi w celu uzyskania surowca farmaceutycznego. Zmieniło się to dopiero w tym roku. Warto pójść o krok dalej i jeszcze mocniej edukować potencjalnych pacjentów w tym temacie. Rośliny konopi nie zawsze cieszyły się dobrą sławą i warto nad tym pracować, bowiem oferują one wiele możliwości i to nie tylko medycznych. Z powodzeniem wykorzystuje się je także w przemyśle odzieżowym czy budowniczym. Obecność wyrobów medycznych z roślin konopi na terenie stacji benzynowych mogłaby wpłynąć na większe oswojenie społeczeństwa z nimi, a tym samym na wzrost świadomości dotyczącej samej marihuany - dodaje.