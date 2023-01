– 2022 to był dla nas świetny rok. Zaczynaliśmy go jako jeden trzech największych supermarketów spożywczych online z polskim kapitałem. Nie tylko rozszerzyliśmy zasięg sprzedaży na całą Polskę. Dzięki przejęciu spółek z branży, w tym serwisu PolskiKoszyk.pl, osiągamy trzykrotny wzrost skali biznesu, trzykrotny wzrost asortymentu, ogromny wzrost liczby klientów i wyszliśmy z dostawami na rynek europejski. Szacujemy, że dziś w wyniku konsolidacji jesteśmy największym supermarketem spożywczym online z polskim kapitałem i piątym e-grocery w Polsce

Uruchomiony w lipcu w 2020 roku, czyli po pierwszej fali pandemii Megasam24.pl najpierw szturmem podbił stołeczny rynek e-grocery. W pierwszym roku twórca e-marketu, Dariusz Krzysztoporski zainwestował prawie 1 mln zł w serwis internetowy oraz bazę magazynową i logistyczną, która pozwalała na obsługę klientów na terenie Warszawy i okolic.

W ciągu 1,5 roku serwis miał już w ofercie 10 000 produktów i zrealizował 20 000 zamówień, a sam rok 2021 zamknął rocznym obrotem prawie 4 mln zł. Dziś firma zatrudnia prawie 40 pracowników. Ma we flocie 12 własnych samochodów, a pozostałe wynajmuje. Średnia wartość koszyka wzrosła do 300 zł. Na początku 2022 roku rozszerzyła obsługę zakupów na cały kraj, z wysyłką następnego dnia roboczego po dokonaniu zamówienia.

Na przełomie 2021 i 2022 roku Megasam24 kupił A2A-Market.pl oraz iJest.pl. Pod koniec 2022 roku zrealizował dwie kolejne istotne transakcje. W październiku przejął zorganizowaną część przedsiębiorstwa PolskiKoszyk.pl. W kolejnym miesiącu połączył się z Yesha.com.pl. Wszystkie działania konsolidacyjne pozwoliły na zwiększenie asortymentu z 10 tysięcy do 30 tysięcy pozycji, a ponadto rozszerzenie bazy klientów do 140 tysięcy.

– Akwizycje z ostatniego roku pozwoliły nam na realizację strategicznych celów związanych z rozwojem skali biznesu. W rezultacie powstał internetowy supermarket, który ma na swoim koncie obsługę ponad 250 tysięcy zamówień. Dodatkowo, dzięki przejęciu Polskiego Koszyka od 1 października dostarczamy produkty w całej Unii Europejskiej. Włączenie baz klientów i asortymentu Polskiego Koszyka przynosi też wzrost liczby zamówień do 50 tysięcy rocznie i potrojenie przychodów do kwoty ponad 12 mln

Po boomie pandemicznym na zakupy online artykułów spożywczych i chemii gospodarczej rynek przez cały ostatni rok stabilizował się. Kolejne młode serwisy uruchomione na fali lockdownu wycofywały się z rynku. Z kolei duże sieci supermarketów ugruntowały swoją pozycję w internecie, docierając do klientów poza największymi miastami.

– Wzrosty nie są już tak imponujące jak na początku 2020 roku, jednak w sumie ostatnie dwa lata to i tak gigantyczny skok wobec 2019 roku. Gdy część z mniejszych e-sklepów zaczęła stopniowo wychodzić z rynku, my postawiliśmy na konsolidację, marketing i wzrost skali biznesu. Na te cele przeznaczyliśmy w sumie 3 mln zł. Wszystkie inwestycje postanowiliśmy sfinansować ze środków własnych

Za firmami e-grocery jeden z dwóch w skali roku najgorętszych okresów dla branży – Boże Narodzenie, skutkujące zapełnieniem w 100% możliwości logistycznych e-sklepów. Wielkość sprzedaży w grudniu zależy w większym stopniu od mocy przerobowych sklepów. W samym grudniu 2022 Megasam24 wraz z Polskim Koszykiem i pozostałymi przejętymi serwisami zrealizował zamówienia na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

– W 2023 roku planujemy przekroczyć wolumen 70 tysięcy zamówień rocznie i 18 mln przychodów. Na te wartości będą się składać korzyści z dokonanych konsolidacji, ale dodatkowo 20-30% będzie stanowił wzrost organiczny. Jeśli powiodą się przygotowania do uruchomienia działu HoReCa, przychody mogą wzrosnąć nawet do 20 mln zł. Naszym celem na bieżący rok jest także ostateczne osiągnięcie rentowności biznesu. To realne założenie, ponieważ obecnie jesteśmy blisko progu. Nie wykluczam też kolejnych akwizycji

– zapowiada prezes Megasam24.