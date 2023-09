Grupa Meksykanów zarabia na zakupie ciast i tortów dostępnych w amerykańskiej sieci sklepów Costco, pokrojeniu ich, a następnie odsprzedaży z wielokrotnym przebiciem – czytamy na portalu money.pl. W związku z zaistniałym procederem, sieć wprowadziła ograniczenia.

Costco wprowadza limit na zakup wypieków; fot. shutterstock/Andy.LIU

Niektórzy członkowie grupy koordynującej akcję wykupywania ciast i tortów ze sklepów Costco rezerwują kolejkę już nawet dwanaście godzin przed otwarciem. Proceder jest jednak dla nich opłacalny, ponieważ jak twierdzą rozmówcy N+, w ciągu czterech dni można zarobić 30 tys. pesos (ok. 1,7 tys. dolarów).

Sytuacja stała się uciążliwa dla klientów, którzy zwrócili uwagę na braki tych produktów w ofercie sklepów. W związku z tym, sieć wprowadziła limit pięciu wypieków na jednego klienta.

Sieć Costco oferuje na sprzedaż sztabki złota

W kontekście wytypowania sieci Costco w USA do kompleksowej obsługi dla sztabek złota PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan o wadze 1 uncji, sieć rozpoczęła ich sprzedaż. Klienci sieci w Stanach Zjednoczonych mogą dokonać zakupu sztabki w cenie ok. 1,9 tys. dolarów, pod warunkiem wykupienia opłaty członkowskiej, która kosztuje od 60 do 120 dolarów.

Jak podkreślił podczas spotkania z pracownikami dyrektor finansowy firmy, Richard Galanti, „sztabki rozchodzą się jak ciepłe bułeczki i nie zagrzewają miejsca w magazynach”.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl