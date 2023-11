Handel

Meksykańskie produkty w Stokrotce. Muszle do tacos, burrito, guacamole

Autor: oprac. OW

Data: 03-11-2023, 12:41

Aktualizacja: 03-11-2023, 12:50

Stokrotka zaprasza do udziału w nowej akcji promocyjnej z wybraną kuchnią świata. Tym razem sieć zabiera klientów w kulinarną podróż do Meksyku. Na półkach supermarketów Stokrotka od 3 do 22 listopada dostępne będą produkty i dania, pozwalające odkryć smaki kuchni z Ameryki Północnej.

Meksykańskie produkty w Stokrotce, fot. materiały prasowe