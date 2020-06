Merlin Group: dostęp do danych Allegro będzie bardzo ciekawy

- Z punktu widzenia rynku oraz jego aktywnego uczestnika, którym bez wątpienia jesteśmy, dostęp do publikowanych przez Allegro danych będzie na pewno bardzo ciekawy. Informacje przestaną być tajne, staną się publicznie dostępne, nie będziemy więc jedynym podmiotem, do którego można się porównać, co niezwykle nas cieszy. Rynek stanie się bardziej świadomy zasad działania biznesów internetowych, a jest to niezwykle ważne. Na końcu dnia, nic nie jest tak ważne, jak zaufanie do partnerów biznesowych, a w sytuacji spółek publicznych, w okresie sprawozdawczym, zawsze można powiedzieć "sprawdzam" - komentują przedstawicielki Merlin Group.

