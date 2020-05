Merlin Group: jesteśmy gotowi na przyspieszenie rynku

Jak oceniają Panie wyniki po I kwartale? Udało się zmniejszyć stratę o blisko milion zł, ale przychody są chyba poniżej oczekiwań...

W pierwszym kwartale 2020 naszym głównym celem była kontynuacja działań restrukturyzacyjnych, mających na celu obniżenie kosztów oraz przygotowanie gruntu pod wzrost przychodów w kolejnych miesiącach i latach. Niższy wynik spółki jest efektem ograniczonego kapitału na zatowarowanie, względem analogicznego okresu sprawozdawczego w 2019 roku. Wychodzimy z założenia, że nie da się budować na chwiejnych fundamentach, dlatego znaczną część energii jako Grupa poświęciliśmy na stworzenie solidnych i zdrowych podstaw do wzrostów. Oczywiście wynik mógłby być lepszy, jednak o dalszym rozwoju Merlin Group decydować będzie inwestor strategiczny, a tego nie udałoby się pozyskać bez naprawy niektórych gałęzi naszego biznesu. Pierwszy kwartał 2020 traktujemy jako trudny początek, w liście do Inwestorów jako zarząd podtrzymałyśmy deklarację założonego na 2020 budżetu.

Merlin z jednej strony książkami stoi, z drugiej - kategoria zaliczyła spadek sprzedaży.

Czy większy wpływ na to miały braki w zatowarowaniu czy wybuch pandemii koronawirusa? Czy książki pozostaną flagowym towarem Merlina?

Spadek sprzedaży książek w 2020 wynika z mniejszego zatowarowania sklepu, jest to dalej jedna z najważniejszych kategorii w sklepie merlin.pl. Co jednak istotne, z naszych analiz wynika, że sama pandemia nie przyczyniła się do wzrostu kategorii książka, pomogła za to innym kategoriom, na które postawiliśmy w ostatnim czasie - są to przede wszystkim rozrywka online i offline, puzzle, zabawki. Planujemy w dalszym ciągu rozwijać część "kulturalną" naszych sklepów, wzmacniając jednocześnie inne, wysokomarżowe kategorie, które doskonale uzupełniają pierwotną ofertę sklepów.

