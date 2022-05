Mid Europa Partners: Najpierw zainwestowali w Żabkę, teraz kupili Carrefoura. Kim są?

Mid Europa Partners, który ma kupić aktywa Carrefour Polska, to dobrze znany gracz w Polsce i regionie. Przypominamy najważniejsze inwestycje funduszu w sektorze spożywczym i handlowym.

30-05-2022

Fundusz Mid Europa Partners to były właściciel sieci Żabka/ fot. Shutterstock

Mid Europa Partners to założony w 1999 r. w Londynie niezależny fundusz private equity.

Jak informuje serwis DlaHandlu, to właśnie Mid Europa odkupi aktywa Carrefour Polska.

Mid Europa Partners to były właściciel sieci Żabka, a obecnie w portfelu funduszu znajdują się m.in. Hortex i Allegro.

Mid Europa Partners to założony w 1999 r. w Londynie niezależny fundusz private equity. W swojej działalności koncentruje się na Europie Środkowo-Wschodniej, zarządzając aktywami o wartości około 5,3 miliarda euro.

Jak działa fundusz Mid Europa Partners?

Mid Europa stara się przejmować pakiety kontrolne w swoich inwestycjach samodzielnie lub współpracując z innymi partnerami finansowymi lub strategicznymi. Fundusz zazwyczaj inwestuje od 50 do 300 mln euro w spółki o wartości od 100 mln do nawet 1,5 mld euro, które generują przepływy pieniężne i mają dominującą pozycję rynkową w sektorach o wysokich barierach wejścia.

Fundusz jest aktywny w czterech głównych obszarach zdefiniowanych jako: konsument, opieka zdrowotna, usługi i technologia.

Postanowiliśmy przyjrzeć się najbardziej znanym inwestycjom Mid Europy w Polsce w sektorze spożywczym i handlu: Żabce, Grupie Hortex oraz Allegro.

Jak Mid Europa Partners rozwinął Żabkę

Na przestrzeni lat Mid Europa Partners był zaangażowany w wiele znanych na rynku polskim marek. Fundusz najmocniej kojarzony jest z obecności w sieci Żabka, która znajdowała się w jego portfelu w latach 2011-17.

Mid Europa Partners chwali się, że dzięki jego inwestycji w Żabkę sieć wyrosła ze sporej sieci sklepów typu convenience w jedną z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się sieci handlowych w Polsce.

- Zaczęliśmy śledzić Żabkę w 2007 roku i utrzymywaliśmy kontakt z zarządem, jednocześnie kontynuując mapowanie i ocenę rynku. Zidentyfikowaliśmy duży potencjał konsolidacji rozdrobnionego rynku. W momencie początkowej inwestycji pięć największych sieci posiadało łącznie 28 proc. polskiego rynku. Ambitny program rozwoju i dodatkowych przejęć sprawił, że Żabka prawie podwoiła swoją sieć w okresie wstrzymania, z 2300 do 4500 sklepów. Przychody potroiły się do ok. 1,5 mld euro, a EBITDA wzrosła prawie czterokrotnie do ok. 100 mln euro.

Jak Żabka nie przejęła Stokrotki i Eko Holdingu

Co ciekawe, w 2012 roku Mid Europa Partners chciał sfinansować przejęcie przez Żabkę aktywów Emperii. Transakcja miała dotyczyć 240 sklepów pod szyldami Stokrotka, Delima, Społem Tychy i Maro Markety. Emperia spodziewała się pozyskać ze sprzedaży spółek detalicznych nie mniej niż 900 mln złotych.

Do transakcji ostatecznie nie doszło, gdyż Fundusz Mid Europa Partners wskazał, że cena 900 mln zł była dla niego za wysoka.

Także w 2012 roku Mid Europa Partners przez kilka miesięcy walczył z innym funduszem Advent Intermational o przejęcie władzy nad grupą Eko Holding. Firmy ogłaszały wezwania i kontrwezwania na akcje spółki, za każdym razem kusząc akcjonariuszy wyższymi cenami akcji.

Ostatecznie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła zgodę na przejęcie przez fundusz Advent kontroli nad spółką Eko Holding. Zgodę na koncentracje otrzymał Ecorse Investments, kontrolowany pośrednio przez Advent International. Ecorse Investments pomyślnie zamknął wezwanie na sprzedaż akcji Eko Holding, osiągając do końca dnia 29 października zapisy odpowiadające w sumie 97,98 proc. ogólnej liczby akcji spółki. Advent International, który przejął Eko Holding, chciał zainwestować w ciągu 3-4 lat ponad 100 mln zł.

Mid Europa Partners w Grupie Hortex

W styczniu 2018 roku MidEuropa przejęła od Argan Capital Hortex, wieloletniego lidera w produkcji napojów i mrożonek w Polsce.

Fundusz wskazuje, że do transakcji doszło po śledzeniu działalności Horteksu przez prawie dekadę.

- Zdawaliśmy sobie sprawę z wyjątkowej wartości marki, ponieważ obserwowaliśmy wyniki firmy, gdy byliśmy właścicielami sieci sklepów Żabka. Nasze odpowiednie doświadczenie w sektorze produkcji żywności, zebrane podczas współpracy z Moji Brendovi (serbska grupa spożywcza, w którą zainwestował fundusz - przyp. red.) przekonało kierownictwo, że będziemy dla nich najlepszym w swojej klasie partnerem - wskazał fundusz.

Mid Europa Partners sfinansował przejęcie Jurajskiej dla Grupy Hortex

Hortex to jeden z kluczowych graczy na polskim rynku FMCG i lider na rynku mrożonych owoców i warzyw z 40 proc. udziałem w rynku. W ocenie MidEuropa jest to silna platforma dalszego wzrostu organicznego i ekspansji kategorii.

Fundusz zapewnia, że partnerstwo z MidEuropa przyniosło poprawę w zwiększaniu przychodów, wprowadzaniu nowych produktów i zmianie ukierunkowania strategii marketingowej Horteksu.

Pod skrzydłami MidEuropa Hortex rozwinął portfolio produktów (nowe formaty opakowań, dodatkowe smaki), dokonał akwizycji Jurajskiej w 2019 roku, co wprowadziło Hortex do segmentu wód mineralnych. Fundusz zapewnia, że firma stale monitoruje rynek pod kątem nowych przejęć dla Horteksu.

MidEuropa Partners wprowadził Allegro na giełdę

W styczniu 2017 r. MidEuropa wraz z Cinven i Permira za 3,25 mld dolarów przejął Allegro, jedną z najbardziej rozpoznawalnych platform internetowych w Polsce.

Akwizycja spowodowała, że firma zwiększyła przychody i zyski o ponad 100%, a Allegro stało się jednym z 10 największych światowych biznesów e-commerce. Liczba pracowników wzrosła z 1380 na koniec 2016 r. do 4800 na koniec 2021 r., a ponad 28% wyższych stanowisk kierowniczych zajmują kobiety.

W październiku 2020 r. Allegro stało się jednym z największych IPO w Internecie i e-commerce w Europie oraz największą pierwszą ofertą publiczną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie zadebiutowało z zakładaną kapitalizacją rynkową w wysokości 44 mld zł (9,8 mld euro).

Mid Europa Partners kupi Carrefour Polska?

Jak ustaliła redakcja dlahandlu.pl, Carrefour Polska zostanie przejęty przez fundusz Mid Europa Partners. Rozmowy toczyły się od jesieni. Drugim potencjalnym nabywcą był także fundusz nieruchomościowy Griffin Real Estate.

Francuska centrala Grupy Carrefour dementuje te doniesienia - przekazało nam polskie biuro prasowe sieci.

Carrefour w Polsce został wystawiony na sprzedaż rok temu. Jednak wieści o sprzedaży polskiego oddziału po handlowym rynku krążyły od dawna.