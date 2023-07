Rozpoczęła się wakacyjna trasa śmieciarki Mieci – interaktywnej ekowystawy, która na zaproszenie sieci Biedronka wyrusza w podróż po Polsce. Jej zadaniem jest edukacja najmłodszych i nie tylko w zakresie ekologii i recyklingu odpadów plastikowych.

Rozpoczęła się wakacyjna trasa śmieciarki Mieci; fot. PAP/Leszek Szymański

ekoWakacje z Biedronką

Podczas nadchodzących letnich weekendów, śmieciarka zawita do Krakowa, Lublina, Strykowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Bydgoszczy, Pucka i Świnoujścia. Jej postojom w pobliżu sklepów Biedronka, trwającym do 12 sierpnia, towarzyszyć będą także edukacyjne pikniki. Projekt to element programu sieci "ekoWakacje z Biedronką".

Edukacyjne gry i zabawy dla dzieci od Biedronki

Podczas wizyt Mieci w miastach w całej Polsce, dzieci będą mogły nie tylko wziąć udział w edukacyjnych grach i zabawach, ale także zajrzeć do środka nietypowej śmieciarki. W jej wnętrzu znajdą interaktywną wystawę, pokazującą drogę butelki PET od wrzucenia do żółtego kosza, aż do powstania nowego produktu.

Odwiedzający mogą także zobaczyć, dotknąć i poznać lepiej tworzywo powstałe w wyniku recyklingu tworzyw oraz skorzystać ze zgniatarki do butelek, rozpoczynając w ten sposób drogę zużytego opakowania, którego dalszy etap obserwować mogą w śmieciarce. Na parkingach sklepów Biedronka, gdzie od 8 lipca do 12 sierpnia można zwiedzić śmieciarkę Miecię, odbędą się też ekologiczne pikniki dla dzieci, w trakcie których będą mogły wziąć udział w edukacyjnych zabawach. Mobilna wystawa zakończy swoją trasę w Świnoujściu, gdzie towarzyszyć będzie akcji sprzątania bałtyckich plaż "Czysty Bałtyk".

Tegoroczna trasa Mieci to już czwarte wspólne przedsięwzięcie sieci Biedronka oraz Organizacji Odzysku Opakowań REKOPOL. Tylko w ciągu ostatnich dwóch edycji jej wnętrze odwiedziło minimum 12 000 osób. W tym roku charakterystyczna żółta ciężarówka zawita do nowych miast - jej trasa po raz pierwszy przebiega z południa Polski na północ, obejmując aż osiem lokalizacji. Śmieciarka wyruszyła w trasę 1 lipca z Zakopanego, tuż po tym, jak wzięła udział w akcji „Czyste Tatry”. 8 lipca będzie można spotkać ją w Krakowie, na parkingu sklepu Biedronka przy Os. Strusia 23, a swoją podróż zakończy w Świnoujściu, gdzie weźmie udział w akcji sprzątania bałtyckich plaż.



Cieszymy się, że już po raz kolejny możemy umożliwić edukacyjnej śmieciarce Mieci przejazd po Polsce, by propagować wśród najmłodszych wiedzę na temat recyklingu i obiegu zamkniętego. W tym roku Miecia pojawi się aż w 8 miastach w Polsce, w tym tych, w których często spędzamy wakacyjne urlopy, od Zakopanego aż po nadmorskie Świnoujście Natalia Przybytkowska-Łasak, menedżer ds. ochrony środowiska w sieci Biedronka.

Wakacyjna trasa śmieciarki Mieci to element kompleksowego programu "ekoWakacje z Biedronką", dzięki któremu sieć chce przybliżyć swoim klientom temat ekologii, recyklingu i odzysku odpadów, zwłaszcza w postaci plastikowych butelek.

Biedronka partnerem sprzątania bałtyckich plaż i tatrzańskich szlaków

W ramach programu, Biedronka została też partnerem sprzątania bałtyckich plaż i tatrzańskich szlaków, wspierając oczyszczanie polskiej przyrody z odpadów. Sieć przygotowała również dla klientów wakacyjną akcję zbiórki plastikowych butelek, w ramach której będą mogli oni wymienić puste plastikowe butelki po napojach na vouchery na kolejne zakupy. Za każde 6 przyniesionych plastikowych butelek, klient otrzyma voucher o wartości 1 zł na zakup dowolnego produktu z kategorii napoje w sklepach Biedronka. Vouchery łączą się, a ich wykorzystanie możliwe jest w każdym sklepie Biedronka w Polsce.

